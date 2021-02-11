承認MIRROR爭獎有優勢 隊長Lokman：人多好辦事

MIRROR成員江生（Anson Kong）透露會唱C AllStar的《逾越生死》，並將歌曲改編成跳舞版；他笑稱難度在時間安排上，因MIRROR剛出營便要綵排。MIRROR演唱會快舉行，隊長楊樂文（Lokman）稱開始感到少少壓力，因開騷日子愈近，希望為觀眾帶來最好的演出。

MIRROR粉絲多，在頒獎禮較其他組合有優勢？Lokman笑言：「這就是MIRROR的力量，人多好辦事，蟻多摟死象。」個人獎方面，姜濤抱平常心，拍完《調教你MIRROR》後更覺團隊獎最重要。

Dear Jane撼MIRROR無壓力

Dear Jane會獻唱MIRROR的《IGNITED》，主音黃天翱（Tim）笑言：「我恨了好耐，但今次不用跳，如跳舞要給我們一個月時間。（MIRROR粉絲龐大，唱對方的歌可感壓力？）沒有，大家玩音樂，最緊要玩得開心，氣氛好。」

問到太太楊洛婷是否「鏡粉」？Tim笑言：「老婆身邊有朋友很喜歡MIRROR，老婆可能都是，但不講我知。（會否呷醋？）不會，大家不同類型。」

提到Dear Jane角逐「年度組合」獎，與MIRROR正面交鋒？成員翁厚樑（Howie）稱沒想太多，無論得獎與否，會當一個騷去玩。

記者：陳釗