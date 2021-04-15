陳卓賢盧慧敏熱戀無阻事業心 單身黃定謙靜待緣分

Ian與Amy被問到演出《無》最大收穫是否撮合二人成戀人？他們雖沒正面回答，但當刻的甜笑對望已是最佳答案。Ian劇中向Amy獻上熒幕初吻，但他否認與Amy一吻定情，表示對女友的好感，和真正喜歡對方並非來自劇情，是經過朝夕相對，從生活的一些細節上發現對方的優點，和大家夾的地方。

談到女友Amy有何吸引之處？Ian冧爆說：「講不完，她很善解人意，對人又貼心，是一個很慷慨的人，每做一件事都會站在對方角度想，很會體諒人。（最令你心動的是？）靚就不用多說，而且她內心很善良，又靚又善良的女生不多，所以很難得。」Amy稱拍攝時大家有很多共患難的時刻，過程中能看出大家的真正性格，以及真誠的一面。

曾擔心戀情不被接受

擁有大批粉絲的Ian，直認最初戀情曝光，很擔心會令Amy受到攻擊，現在見到大家都送上祝福，鬆了一口氣和開心，Ian說：「我相信我的粉絲是很理性和很惜我，只要見到我開心，他們也會開心，這個令我很感動。」面對男友龐大的粉絲群，Amy未感壓力，覺得男友有那麼多人支持是好事，且拍拖始終是兩個人之間和開心事，所以都沒想太多，很感激獲大家祝福，亦很開心見到身邊人得到那麼多人支持。

兩人現處於熱戀期，但同時都是事業起步期，為了不讓外界覺得他們拍拖後心散，Ian表示往後工作要加倍努力，做得更好，他和Amy都會以最認真和最專業的態度去完成每項工作。Amy自認非戀愛大過天的女生，工作亦很重要，會在兩者間取平衡。

Amy派定心丸自稱少人追

但娛樂圈始終誘惑多，要維繫一段感情並不易，Amy向男友大派定心丸，自稱不多人追，並說：「可能我太高，追求者都被嚇走，我覺得感情都是看緣分。」

笑問Amy平時在男友身邊是否「小鳥Ian（依人）」？她笑說：「大家各有各，都幾平衡。」Ian大爆：「間中啦，大家互換一下角色。」他慶幸女友善解人意，加上大家都是做這行，清楚工作模式，知道另一半忙是會支持，多過抱怨沒時間陪伴。

Ian拍劇奪走Amy芳心，黃定謙被笑稱兩手空空，他笑說：「不會，我左邊有Ian，右邊有Amy，我更厲害，兩個都攞晒。我們3個人開工時都很甜蜜。」黃定謙透露現時單身，感情看緣分，擇偶條件最緊要心地善良。

兩代演員相處融洽

《無》講述Ian、Amy和黃定謙合力經營偵探社，專幫人解決奇難雜症。3個不但孭重飛擔正，還要面對太保、葉童、吳家麗及袁富華等多名重量級前輩，運動員出身的Ian稱早已練成強大的心臟，所以沒什麼壓力，不過開頭對住前輩都會有些拘謹，後來相處下來，發覺前輩們無架子，又肯接納意見，令他敢放膽去演。

Amy跟葉童演兩母女，由於有不少情緒戲，初時擔心自己拍劇經驗淺，處理不好會失禮，幸好前輩們很友善，很照顧新一代演員。黃定謙亦稱前輩們很惜他們，所以沒壓力。

服裝 : Chanel（盧慧敏）、Initial（陳卓賢）、DEMO（黃定謙）

髮型 : Him Ng @ The Attic（盧慧敏）

化妝 : Jenny Shih（盧慧敏）

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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