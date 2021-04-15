相隔4年再踏足電視城 張繼聰叫王祖藍加油

張繼聰老婆謝安琪報名考電單車牌，是否受他影響？他笑稱：「我從來不會主動『放毒』，但可能我個人毒性太強，好多朋友不停入坑，我老婆都會學吓！」會否因他送電單車給她作生日禮物？他認為不關事：「生日禮物是一個小原因，我長期和她講在安全之下是好玩的，所以她才去學。」

洪卓立被批桃花旺

洪卓立將到內地工作半年，暫時落實接拍兩套電影，他最煩惱是執行李，因他對紙巾有要求，兩個行李篋要放其他東西，沒位置放大量紙巾。他透露相士批他這兩年桃花勁旺，很多人問他會否在內地認識女朋友，他認為不會。他又表示未到最後一刻，不會將愛犬給舊愛湯怡照顧：「因為好驚，她始終是大肚婆，怕影響到她，但她都想我交給她，因很久沒見過愛犬，她家中亦有養狗，應該沒有問題。」他說不捨得離開11歲愛犬，因之前另一隻離世，不禁亂想如不在港時牠走了不知怎算。

吳若希仍考慮會否打防疫針

吳若希全程戴着口罩十分小心，她解釋：「屋企有兩個小朋友，是命根，有得揀當然是保護好自己然後保護家人；况且我仍考慮會否打防疫針，我是羊群心理，如果大家打晒，我又開始要接觸多些人，就會為屋企諗一諗，然後去打。」她稱子女仍年幼，暫時多留在家中，一個月後待兒子半歲大，她會慢慢回復正常工作模式，等心掛掛感覺沒那麼嚴重，才再瞓身追回進度。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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