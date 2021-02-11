逾600人面試幕後職位 否認有背景審查 曾志偉：入TVB要肩負社會責任

昨日是曾志偉68歲正日生日，他到場鼓勵有意入行的面試者，他說TVB已很久沒開放招聘幕後人員，今次2000多份報名表中，有千幾人應徵藝員，沒想到幕後剪接、配音、舞蹈員及助導等也多人申請。

68歲生日 譚詠麟祝福「高層」

曾志偉在台上分享其演藝心路歷程，叫大家不要局限幕前還是幕後，有機會就要去嘗試、學習。他說：「我第一份工就是做電影龍虎武師，後來有機會跟編劇學寫劇本，甚至做埋場記，再晉身做副導演，又跟過剪接，最後有機會成為導演，也是我夢寐以求的工作。之後又客串幕前演出，慢慢做了演員。後來入了電視台我又當上主持，發覺電視真的很好玩，這行業的確很令人着迷，會愈做愈喜歡。」志偉又說TVB這份工不止可滿足自己興趣，還要肩負社會責任，很多人放工回家的閒餘時間就是交給TVB，所以要將社會資訊、娛樂及教育傳遞給大家。另外，志偉好友譚詠麟昨日在社交網分享兩人的合照，留言祝賀：「祝曾高層生日快樂。」

珍姐忠告面試者要努力專注

曾勵珍（珍姐）亦向面試者給予忠告，表示無論有意做幕前或幕後，如果決心加入這個大家庭，一定要做到努力、專注和堅持這3點，做不到就不要浪費大家時間。樂易玲（樂小姐）給予應徵者意見，叫大家要不恥下問，犯錯不要緊，錯便馬上改，最重要努力和有熱誠。她稱因太多人報名，故分兩日舉行，昨日主要是面試幕後人員，現場約有六七百人，藝員面試將於下周進行。

珍姐和樂小姐受訪時表示，今年面試者比往年多，因今年連同招聘幕後人員，請多少人會視乎各部門所需，珍姐說：「編劇和編導方面，我是多多益善，希望訓練出更多好的寫手，只要有潛質和適用的就會吸納，無特定數字。」樂小姐亦說綜藝和戲劇都需要多個創作位，「啱就要」。問到會否多留意較年輕的面試者？珍姐坦言會。樂小姐補充稱今年面試者平均年齡是31歲，當中不乏有幕後經驗者，也有白紙一張，無論有經驗與否，有潛質就請。

樂小姐：應有打仗的心

如此大型招兵買馬，是否為跟友台打仗？珍姐稱不關事，公司其實全年都在招人，只是今次集中力度。樂小姐則覺得打仗的心是應該要有，不要說對外，就算公司內部每日都要打，這樣出來的作品才會更好。

大老闆黎瑞剛日前狠批TVB五大缺失，當中包括「節目老化」，會否特別緊張今次面試？樂小姐稱他們樂意接受老闆批評，做得不好是應該要話，有要求才有進步，「反而是我們自己有少少緊張，希望招攬多些更好的同事」。

談到處境劇《愛‧回家之開心速遞》曾出現「五一」手勢，面試者可需接受背景審查？她們表示沒有，不為單一事件評論，希望同事專注自己工作。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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