《金剛》導演拍真人版《高達》 Netflix全球上架 內地戲院放映

文：蘇珮欣

日本動畫《機動戰士高達》自1979年推出後，深受全球動漫迷歡迎，同系列的電視及電影動畫，可謂長拍長有，可是真人版電影卻從未推出。

2019年《機動戰士高達》面世40周年紀念時，曾傳出開拍真人版電影消息，但一直只聞樓梯響，直至昨日終於落實。新片由美國傳奇影業負責攝製，《金剛：骷髏島》導演佐敦羅拔斯（Jordan Vogt-Roberts）執導、美劇《迷》Brian K. Vaughan編劇，日本Sunrise創作團隊也會參與其中。不過，演員陣容仍有待公布。

客串《挑戰者1號》成熱話

事實上，《機動戰士高達》並非首次進軍荷李活，金像導演史匹堡（Steven Spielberg）執導科幻片《挑戰者1號》，便曾客串亮相，由日本男星森崎溫負責操控，在虛擬世界大戰機械哥斯拉，令全球「高達迷」興奮不已。據日本Sunrise方面表示，雖然真人版電影內容尚不能公開，但是《機動戰士高達》系列描寫為愛戰鬥的主旨，以及「機動戰士」駕駛者之間的鬥爭，將會在戲中保留。

除了《機動戰士高達》外，動畫《新世紀福音戰士》導演庵野秀明與《進擊的巨人》導演樋口真嗣合作的真人版電影《真．超人》，起用《信用欺詐師》長澤正美及《晝顏》齋藤工等主演，早前公開預告片，並表示今年夏天上映；庵野秀明亦會開拍《真．幪面超人》，預計2023年3月登場。

經典動漫改編熱潮

提起庵野秀明，現正在日本上映的《新世紀福音戰士：終》劇場版結局篇，累計票房達到74.26億日圓（約5.28億港元），吸引484.8萬人次入場觀看，成績相當理想，亦為《真．超人》及《真．幪面超人》注入一口強心針。

另一方面，Netflix韓國分部昨日公布去年業績，年度銷售額及營業利潤分別錄得4154.5億韓圜（約28.74億港元）及88.2億韓圜（約6100萬港元），增長率達1.23倍及2.95倍。Netflix韓國付費用戶有330萬人，去年付費服務收入約3988億韓圜（約27.59億港元），增長亦達1.27倍。