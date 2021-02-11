被指暗撻「YOLO女神」黃曉文 姜濤否認：是個誤會

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

MIRROR 12名成員一同受訪，隊長楊樂文（Lokman）透露前晚在梅窩完成《調教你MIRROR》，拍完節目，假期亦要結束，返回現實世界再努力工作。說到導師梁祖堯爆他們個個都哭成淚人，以陳卓賢（Ian）喊得最厲害，lan承認並稱這陣子很少靜下來整頓情緒，當下有點感觸，將情緒和壓力都釋放出來。

早前在梅窩拍攝鬧出「私追」風波，昨日有數百粉絲出席支持，是否代表跟粉絲已和解？Lokman不覺與粉絲之間有問題，並說：「有些粉絲會較激進，跟粉絲溝通後，他們明白我們為何這樣，關係反而更加親密。好像這天活動，我們都擔心粉絲曬親，加上又近馬路邊，都擔心粉絲安全和健康。」

關注誰人由公司決定

姜濤最近傳出緋聞，被指跟「YOLO女神」黃曉文（Candy）拍拖，對於早前與Candy在同一日於社交平台貼出同一街景照片，姜濤否認跟Candy拍拖，並說：「是一個誤會，我都是看報道先知她當日都有行經那處，當日我是跑步經過中環，經過每個地方我都會打卡，所以產生了誤會，不好意思。」

姜濤表示因拍微電影《戀愛要在生日前》認識Candy，承認二人間中有在社交平台交流。問Ian為何取消關注Candy？lan解釋：「我的社交網站很少follow異性，之前大家一齊工作，才禮貌上互相關注，私下沒有聯絡，對她的日常動態不會特別想知道。」

姜濤大爆MIRROR成員關注什麼人，需要公司決定。關注誰公司都要管，如此專制？Lokman解釋：「以前未出道的時候都會follow好多人，但做了公眾人物真的不方便，有些真是要斬立決，好像新年要大掃除，炮竹一聲除舊歲。」江𤒹生（Anson Kong）亦表示剛出道時關注了一些異性，但熱情的粉絲會私訊這些異性朋友，故他也取消關注了不少女性朋友。

不刻意爭取上無綫節目

談到無綫副總經理曾志偉透露曾致電ViuTV高層魯庭暉，欲邀姜濤現身無綫節目，結果慘食檸檬；姜濤對此稱看報道才得知此事，他說：「我們少和公司高層說話。（想上無綫節目？）歡迎任何演出機會，但不會刻意向公司爭取上無綫節目，這些不是我們能決定，我們多數向公司爭取音樂方面的發展。」

姜濤成廣告寵兒

此外，姜濤近期密密拍廣告，曝光率極高。最近他為連鎖快餐店代言，伙拍隊友呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）拍攝短片《大姜的愛》。姜濤在預告片為奪Edan「芳心」，出盡招數，擊敗「情敵」Anson Lo，當中有姜濤壁咚Edan的場面。姜濤說：「同兄弟拍HeHe題材的短片，拍攝過程笑料百出。」

姜濤又跟蔡卓妍（阿Sa）首度合作，宣傳預防HPV，但兩人分開拍攝，姜濤表示未能向前輩阿Sa偷師感可惜。阿Sa擔任HPV代言人已經15年，除了今次的拍檔姜濤，她先後跟梁詠琪、鄭伊健、周柏豪合作過。

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