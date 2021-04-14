中環封街拍飛車追逐戲 任賢齊車廂激戰方中信 打瘀兼轉到暈

記者：鍾一虹、林蘊兒

攝影：劉永銳

任賢齊（小齊）與方中信日前為電影《邊緣行者》開工，拍攝大隊到中環鬧市取景，將大會堂對開一段馬路封閉，拍攝街頭飛車追逐，其後互撞致車輛翻側，場面逼真，吸引數十市民在現場圍觀。為安全起見，製作團隊安排聖約翰救傷隊員在場戒備，以防追車戲萬一出意外，可即時救援，慶幸拍攝過程有驚無險。

工作人員合力推車轉圈

拍攝當日天氣炎熱，穿恤衫西裝造型的小齊與方中信，未正式埋位前躲到太陽傘下乘涼，見身旁沒工作人員便拉低口罩唞唞氣，人多聚集時即戴回。追車場面完成後即拍攝車廂肉搏戲，戴上手銬的小齊與方中信在車裏互相拉扯爭奪手槍，多名工作人員在鏡頭外合力推車並轉圈多次，小齊演得七情上面非常肉緊，加上天氣熱，令他熱得滿面通紅。

小齊：拍得辛苦但過癮

大隊拍至黃昏收工，自稱坐在車上轉圈轉到暈的小齊，匆匆換過戲服接受《明報》獨家訪問，他形容今次是拍得最辛苦的一部片，「因為動作場面多，每名演員都好用心，雖然拍得辛苦，但好過癮！場戲講我被拉去法庭時，遭人追殺而糾纏，受傷都有少少。追車時，朱仔（朱鑑然）部車的airbag（安全氣囊）彈出，撞中他的耳，之後有少少暈，我在另一部車才沒事」。

小齊透露槍戰場口不算太激烈，卻有多場俗稱「爛仔交」的打戲，佩服對手任達華親身上陣毫無怨言，又大讚陳國坤最打得，身手好、姿勢動作又靚。小齊開工前已做定拉筋熱身，可是仍打到周身瘀傷，弄致腰痠背痛，會接受針灸、刮痧、推拿等治療，以減輕痛楚。

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