《精神病》百想8項提名領先

【明報專訊】有韓國「金球獎」之稱的第57屆百想藝術大獎5月13日舉行頒獎禮，昨日公布入圍名單。電視劇方面，《雖然是精神病但沒關係》以最佳劇集，攝影、劇本，男女配角及男女主角金秀賢及徐睿知等8項提名領先，並與《怪物》、《惡之花》、《人文教育101》及《了解的不多也無妨，是一家人》，爭逐最佳劇集獎。視帝競爭最為激烈，金秀賢將迎戰《黑道律師文森佐》宋仲基、《怪物》申河均、《The Penthouse》嚴基俊及《惡之花》李準基。徐睿知則會跟《The Penthouse》金素妍、《月升之江》金所炫、《哲仁王后》申惠善及《產後調理院》嚴志媛角逐視后。不過，《哲》劇最近捲入歪曲歷史風波，有網民因此不滿申惠善入圍，亦有網民替《秘密森林》裴斗娜及《怪物》呂珍九落選感可惜。