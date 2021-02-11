《浪跡天地》贏最佳電影 BAFTA大贏家 趙婷奪導演獎：英國老師會感驕傲

來自北京的趙婷，曾在英美留學，她執導的《浪跡天地》從去年的威尼斯影展摘下最高榮譽金獅獎後，可說勢如破竹，接連奪得各大影評人組織及多個公會的獎項。該片揭示美國繁華背後的新興「無殼」族群，講述法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）飾演的寡婦Fern在遲暮之年，遇上全球金融海嘯後的經濟大衰退，一無所有的她決定收拾細軟，駕駛露營車加入現代游牧民行列，展開第二人生。趙婷除了是首名華裔女導演揚威BAFTA，亦是繼《拆彈雄心》嘉芙蓮碧格露（ Kathryn Bigelow）後，第二名奪得最佳導演的女性。

擊敗卓威 《爸爸》安東尼稱帝

法蘭西絲麥杜文憑《浪跡天地》擊敗《心碎的女人》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）等對手封后。《浪》片贏得最佳電影後，身為監製之一的趙婷再次露面，並多謝粉墨登場的游牧民社區讓劇組拍他們的生活，「感激他們分享了自己的夢想、掙扎及尊嚴」，趙婷說：「多謝他們展示了年老也可以是生命中美麗的一章，我們應該珍惜及慶祝這過程；如何對待長者，透視了這社會是怎樣，而我們必須做得更好。」

在《爸爸可否不要老》扮演認知障礙症患者的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），擊敗大熱的《藍調天后》卓威博士文（Chadwick Boseman），成為影帝，不過他未有現身，由《爸》片導演科倫薩拉（Florian Zeller）讀出謝辭。不過頒獎禮後記者會，安東尼透過視像亮相，並表示不會出席今年美國奧斯卡頒獎禮，他稱當時應身在威爾斯，還搞笑反問：「到底什麽時候舉行？」

李安感謝英國禮待

至於終身成就獎得主李安，透過視像現身；曾在《理智與感情》與李安合作的曉格蘭特（Hugh Grant）介紹他出場，盛讚李安電影創作類型豐富。李安稱從影以來，英國一直對他特別好，「《冰風暴》只在英國賺到錢；當然，拍《理智與感情》就像我的第二個電影學校，當時我只能用簡短句子溝通。我給演員的評語很簡潔、直接與誠實，演員們還比賽誰能從我這裏得到最殘酷的評論」；他也特別感謝英國劇組的包容。李安表示，在《理智與感情》後，更敢於冒險拍攝不同類型的電影，賦予了他勇氣去擴闊視野。

身為英國電影學院主席的威廉王子，按傳統本會亮相頒獎禮，礙於祖父菲臘親王逝世，所以他臨時宣布缺席；頒獎禮開始時，大會亦安排了簡短悼念環節，向身為首任英國電影學院主席的菲臘親王致敬。今年頒獎禮不招待現場觀衆，但仍邀請了曉格蘭特、《柏捷頓家族：名門韻事》​菲比丹尼科（Phoebe Dynevor）、《白老虎》彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）及歌手丈夫Nick Jonas、《被奪走的12年》哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor）及「邪神洛基」湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）等到場宣讀得獎名單或參與其他環節。