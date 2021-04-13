63歲楊盼盼浴火重生 發掘人才傳承功夫夢

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

剛剛做了兩個手術的楊盼盼，打算留港好好休養，其間獲邀為香港開電視主持節目，原本不敢參與，因為她效力無綫多年，一直當TVB是屋企，走去隔籬台做節目有點不舒服；最終被朋友點醒，叫她不要理是什麼電視台，因這是一個暢談她在電影圈歷練的節目，故決定去馬。

她親自邀請10集嘉賓，包括邵音音、林子聰、黃文慧、動作公會、陳國坤、翁子光、羅家英、張雷、田啓文及姜皓文，每名嘉賓都與楊盼盼有淵源，當中陳國坤更因她的一套電影，認識了老婆黃伊汶，她可說是二人的紅娘。

以身作則 從旁提點

楊盼盼在節目談及對電影行業的抱負，細訴為何創辦特技培訓中心，目的很簡單，就是電影行業需要多點人才。她決定開辦課程，從而讓學生了解自己是否人才，繼而發展，教演員功夫外，亦會教他們做人處事。

楊盼盼說：「我10歲在母親的國泰片場廚房學煮餸，已懂得煮出一味紅燒豆腐，12歲就可以煮一枱餸菜出來，自小媽媽便教導我學識自立，現在我就套用母親這一套，教導小朋友自立，什麼事情都要自己去試及消化，我只會從旁加以提點，我什麼事都會認真對待，無時無刻都要建立一個好榜樣，全因我深信上樑不正下樑歪。」

有教無類 因材施教

楊盼盼稱訓練中心已成立10多年，形容只是一個涼亭，什麼都有得學，因為入行就是要有十八般武藝，雖然前來學習的未必個個都是人才，但她也會給予機會學生發揮，同時要讓那些沒有天分的學生學懂放棄，她說：「我會和他們講，不是就不是，玩完就好走，做自己應該做的事。」

2019年楊盼盼決定暫停香港訓練中心，重新規劃西樵訓練中心為基地，她說：「因為香港地方太細，不夠空間訓練，而且內地人多，決定向大灣區進發。」她稱至今談不上桃李滿門，始終憑一個人心力太少，但她只有一個希望，就是見到教出來的學生成就好，飛黃騰達。

禮佛多年 看淡得失

數十年來為電影付出那麼多，但楊盼盼從沒有想過停下來，最大抱負依然是放在工作上，盼工作能賺到資源又給予到所教的學生，就最開心，她說：「其實我已禮佛多年，佛法指人到了60歲就是一個轉，我被火燒親後，師父便說我現在是一個兩歲的小朋友，開始重新做人。」

在影視界打滾多年，她承認一個女人做這一行確不容易，這麼多年來有很多人惜她、幫她，亦有很多不公平的待遇，她說：「但我仍一一應付到，什麼事情來到，我便去面對，遇到好的事情便即刻去做，有不好的事就放埋一邊，待它慢慢淨化，人都會開心一點。」

女兒獨立 母感安慰

楊盼盼從沒有要求女兒Jessica跟隨她的路走，只要求她做一些自己喜歡的事，Jessica現在任職時裝品牌設計師，不過性格和母親十分相似，楊盼盼笑說：「我有和女兒說過，如果媽媽說得不對可以發聲，她絕對會這樣做，她也是一個很有義氣的人，優點常被人摸透，很喜歡鋤強扶弱，還經常幫中心的小朋友出頭，問小朋友我有沒有蝦他們。」

多年醉心工作，楊盼盼直認女兒也有覺得她不夠時間陪伴，並說：「但我和女兒講，我們已經是獨立，雖然親人是永遠，但朋友最重要，將來陪着她長大的亦是朋友，媽媽遲早都會早過她走，女兒無怪過我，現在她長大後也知道，工作最重要，人生就是在工作中不斷增值自己。」

場地提供：The AIR（The ONE）

化妝：李亨利

髮型：謝長江 Ian Tse（Hair Trinity）