54歲前Face To Face成員吳少芳病逝 29年前遇車禍四肢癱瘓半生坐輪椅

【明報專訊】前女子組合Face To Face成員吳少芳離世,終年54歲。吳少芳的facebook專頁昨日宣布她去世的噩耗,寫上:「各位Jodi(吳少芳)親愛的朋友,Jodi已經回到天家,多謝大家一直對Jodi的關愛。」吳少芳於1992年遇上嚴重車禍,導致四肢癱瘓,要靠輪椅代步,Face To Face因而解散。吳少芳未有放棄自己,不時出席講座發揮正能量,近年有自家品牌辣椒油。不過她3年前患上癌症,近年病情惡化,癌細胞擴散,最終不敵病魔。Face To Face拍檔蔡惠玲對吳少芳病逝表示:「離苦得樂,主懷安息。」