【開箱】《監控情狂》 因愛之名的思想保安

被丈夫植入監控晶片

《監控情狂》講述30多歲的Hazel，丈夫Byron是科技界的億萬富豪，但她並不快樂，10年婚姻，更有窒息感覺；當她逃離豪宅以為能重獲自由，怎料腦中已被植入名為「Made for Love」的晶片，即使她逃到千里之外，Byron依然能監視她的一切。此劇預計10集，每集約半小時，至今播出6集。

此劇改編自Alissa Nutting的同名小說，相當黑色幽默；劇集開首Hazel從沙漠中冒出頭來，她渾身濕透，身穿綠色閃令令的連身迷你裙晚裝，赤腳走在路上，見到路過的工程車，毫不猶豫跳上去。司機抵達目的地後，她在酒吧偷了別人的便服及鞋子，之後再坐順風車返回童年居住的雙沙鎮，中途發現丈夫Byron的助手Herringbone追上來，Hazel以為對方要捉她回去，於是反抗，怎料切斷了對方的手指。回到娘家發現獨居的父親多了個人偶作伴，還被鎮上居民嘲笑做「變態佬」。Hazel此時發現原來在她不知情下，Byron已在她腦內植入晶片，監控她一舉一動，並正前往雙沙鎮的路上。

《監控情狂》在爛番茄評論網站有超過九成評論給予好評，主要掌聲都是給扮演Hazel的姬絲汀美利奧迪（Cristin Milioti），認為她喜感與節奏都到位；她去年主演的電影《戀愛假期無限LOOP》（Palm Springs）大獲好評，之前亦拍過《華爾街狼人》，扮演里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的前妻；最特別是她跟飾演Byron的比利麥努森（Billy Magnussen），曾在《黑鏡》第4季首集〈聯邦星艦卡里斯特〉合作，未知是否因此監製邀請他倆再合作。

感情單向的丈夫與父親

此劇不斷有回憶場面，藉此吸引觀衆追看下去，了解Hazel為何捨棄豪宅的舒適生活，寧死也要離婚。劇中描述Byron是類似馬斯克（Elon Musk）一類十分成功的科技界精英，他創造的「Made for Love」晶片原意是要夫妻能讀到彼此的思想，更深入了解對方，成為完美的伴侶；但他同時是個缺乏情感認知的控制狂，連性生活也逼太太要在隨時彈出的屏幕上評分，種種類似舉動，讓Hazel過去10年有如同坐監的感覺。最諷刺是，當日Byron對她「一見鍾情」，剛認識已求婚，第一次約會，Byron利用動一動手指就置身巴黎、羅馬的高科技幻象，讓自覺受困於缺乏溫暖家庭的Hazel，以為找到出路與希望，怎料面前這男人只是給她更大更豪華的鳥籠，困着她在四野無人的沙漠。

Byron是不懂溝通為何物的天然「機械人」，Hazel爸爸Herbert則是後天創傷把情感封閉起來；Hazel媽媽因癌症早逝，《人人愛雷蒙》雷羅曼路（Ray Romano）扮演的Herbert喪偶後經常喝到爛醉，甚至會讓年幼女兒開車。到Hazel長大離家，他的所有感情寄託在人偶身上，不但為她取名Diane，給她買衣服，煮飯給她「吃」，帶她外出，難怪鎮上的人都說他「變態」，這確實脫軌，他跟Byron都是只求單向情感的男人。只是，當Hazel有機會把晶片取出時，她卻拒絕了，難道已習慣被Byron監視？或者這都得讓餘下的4集劇情來交代。