親述人工受孕失敗 49歲袁詠儀遺憾未懷第二胎

靚靚透露一直恨生第二胎，希望有弟或妹與魔童分擔及處理問題；那時想待兒子兩三歲時才再計劃，卻忘記當時已35歲。之後用盡好多方法，試過接受人工受孕，都不成功，靚靚想年紀確實有影響，對她是一個遺憾。

靚靚憶述接受人工受孕，除打針痛外，還要經歷漫長等待，最後換來醫生一句「Sorry」，她說：「不是他說sorry那一刻不開心，而是在等待過程，你什麼都做不了，結果又不成功，那是我覺得最不舒服。我又不至於不開心，因為有沒有孩子是命中注定的，我只覺得不舒服，不能再讓自己有這種情緒。」

鄧兆尊寧不舉 堅持不結婚

鄧兆尊亦是首集《日日媽媽聲》嘉賓，有3名紅顏知己Carmen、車厘子與陳小姐的他，被問為何不結婚，他回答：「香港一夫一妻制。」兆尊也沒打算生小朋友，他解釋：「一個生，個個都要生，生得多好煩氣，佢哋有要求㗎，不過佢哋見到我細佬同細妹生咗，發覺好大責任，都未夠成熟做呢個動作（生BB）。」

兆尊被問跟正印Carmen拍拖，車厘子如何介入？他笑說：「佢係乘虛而入，無發展，我係中計，粵語長片橋段，畀佢『隊冧』咗，我返咗酒店鎖咗門，醒咗先發現。（第三個呢？）仲高難度，佢神化少少，佢話自己係上天派落嚟。」在「快問快答」環節，兆尊寧揀身材也不要樣貌，寧願虛耗死也不願孤獨死，同時他寧揀不舉也堅持不結婚，他說：「因為結婚會得罪好多人，不舉只得罪自己。」

娛樂組