浩南ViuTV口罩小姐奪冠 對撼無綫 193：J2是什麼來

最後8強佳麗昨晚進行才藝表演及泳衣問答環節，黃德斌、倪晨曦及陳倩揚擔任評判。冠亞季軍賽果佔30%觀眾網上投票，以及70%評判團現場評選。浩南冠軍獎金5萬，加上「服裝與口罩搭配獎」5000元獎金，合共5.5萬。亞軍及季軍則分別獲3萬及1萬元獎金，「除罩最靚獎」三小辣則有5000元。

宣布賽果後，佳麗除口罩露出真面目，浩南致謝時多謝4個男人，包括監製、導師阿Dee（何啟華）、健身教練及男朋友，她自言要勇敢做真正的自己。

保錡被3隊友抬出場

ERROR成員保錡早前因處理感情事失當，自我懲罰宣布停工，不過仍會完成之前接下的工作，所以昨晚亦現身總決賽，帶領入圍隊員出場，又陪伴接受問答環節。在肥腰（米露迪）穿泳衣時，他站在旁邊側身不敢望，說男女授受不親。

開場時ERROR接受訪問，保錡以「急凍人」姿態被3名隊友抬出來。郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）及阿Dee笑保錡處於被雪藏階段，便以冰雪狀態見傳媒。ERROR透露拍攝5月播出的新節目，未知保錡屆時會否參與宣傳。3子被問保錡現身會否擔心被網民鬧？他們說無得怕，最近少看網上留言，喜歡點鬧都得，他們做自己，由得大家鬧到攰為止。

肥仔「志偉腔」：打和！Super！

提到昨晚與無綫《開心大綜藝》對撼《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》，肥仔說︰「從來沒想過打唔打，大家觀眾層不同。」193則說沒機會打贏，指對台的觀眾層是40多歲，而他們的節目是什麼年齡層觀眾都有，最緊要做好節目，就一定有觀眾收看。」曾志偉指ViuTV節目題材較偏，TVB以J2來對撼，193續說︰「J2？什麼來？是否有40多歲仍拍《#後生仔傾吓偈》節目？」肥仔模仿曾志偉「獎門人」腔說︰「打和！Super！大家愛看什麼就什麼，最緊要更多人看電視，這是大家的初衷。」193說︰「這年代希望百花齊放，雖說冇乜得競爭，其實也有競爭。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵