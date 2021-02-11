50歲DMX濫藥昏迷7日不治

DMX曾表示在毒海掙扎，2019年為入院戒毒，曾取消多場演唱會。1970年生於紐約州的他，有個不快童年，曾受母親虐待，少年時代起經常進出男童院，卻培養出對音樂的興趣，以DMX為藝名。以獨特的聲線及記述美國街頭暴力和掙扎的歌詞，走紅1990年代樂壇，名曲包括《X Gon' Give It To Ya》、《Party Up》等，他推出過8張專輯，首5張開賣時都登上Billboard冠軍，總銷量超過2000萬。DMX曾多次涉吸毒、盜竊及殘害動物被捕，並因逃稅於2018年入獄。他1999年跟Tashera結婚，11年後分手，兩人育有4名子女。

DMX曾投身影壇，跟波蘭導演安德烈巴寇亞克（Andrzej Bartkowiak）三度合作，其中兩齣的男主角都是李連杰，分別是《致命英雄》（Romeo Must Die）及《同盜一擊》（Cradle 2 the Grave）；另外，史提芬史葛（Steven Seagal）​擔正的《豹子彈》，DMX亦有份演出。

DMX的死訊傳出後，「大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）、金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）等都有留言悼念。