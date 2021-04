《王冠》眾星悼菲臘親王：真正的男人

影視串流平台Netflix原創劇集《王冠》講述英女王伊利沙伯二世不同階段的故事,自2016年推出至今已播出4季,先後贏得多屆金球獎及艾美獎最佳戲劇及視帝視后殊榮。在首兩季扮演年輕版菲臘親王的《​異世奇人》男星麥史密夫昨日發表聲明,向英女王及其他王室成員致以慰問:「菲臘親王是個真正的男人,他選擇了最好的時機和格調,在99歲離開我們。謝謝你為人民服務,沒有你之後,世界將會變得不一樣。」

至於在《王冠》第3及4季扮演中年版菲臘親王的《權力遊戲》男星圖彼斯文士,昨亦透過社交媒體撰文悼念:「以我所認識的菲臘親王,肯定不會喜歡有人扮演他,對他的生命指指點點,所以我只好透過莎士比亞名句轉達心意,『噢,善良的老人,古時的忠誠服務在你身上得到充分表現』。」同劇扮演王儲查理斯的拍檔佐斯奧康納(Josh O'Connor),亦有轉載這段悼詞,並附加心形圖案表達敬意。

《王冠》第5和6季仍有菲臘親王晚年角色,改由《教廷白煙》尊尼芬派斯(Jonathan Pryce)扮演,英女王則由《哈利波特》艾美達史丹頓(Imelda Staunton)接替奧莉菲亞高文(Olivia Colman),第5季暫時明年開播,確實日期未定,也未知會否修改劇情。

多人演過菲臘親王

哈里王子接受名嘴占士高登(James Corden)訪問時表示,《王冠》內容純屬虛構,但觀眾透過該劇仍可一窺英國王室的生活面貌,從首季講述菲臘親王與英女王結婚開始,到婚姻出現裂痕、經歷喪母之痛、不滿王儲查理斯婚事等,都能滿足英國人對王室的「偷窺」欲望。除了《王冠》之外,過去有不少影視作品都曾側寫菲臘親王角色,例如電影《英女皇》講述戴妃車禍喪生後,海倫美蘭(Helen Mirren)飾演的英女王與時任首相貝理雅之間,為了如何善後而產生矛盾的過程。此片由占士康維(James Cromwell)扮演菲臘親王,另外,NBC電視電影《Diana: Her True Story》的當奴德格拉斯(Donald Douglas)、ABC電視台《Charles & Diana: A Royal Love Story》的基斯杜化李(Christopher Lee)以及CBS電視電影《The Royal Romance of Charles and Diana》的史超域格蘭加(Stewart Granger)等,都曾演過同一角色。