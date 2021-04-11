朱玲玲三代同堂恨飲啓山新抱茶 霍啟剛支持仔女追夢 郭晶晶教游水

霍啟剛開心媽咪朱玲玲現身支持。談到大仔中曦也出席？霍啟剛稱因昨日是家庭日，才偕兒子到場，平時要返學就未必有時間。他大爆兒子中曦剛學懂踩單車，且十分喜歡，所以今日要陪兒子踩單車，「他學識踩單車不知幾自豪，亦有學劍擊，他專注力幾強，劍擊都玩得不錯，但球類運動就麻麻」。問到兒子有否遺傳媽咪的水上運動天分？郭晶晶表示在疫情前有帶3子女去游水，但疫情期間泳池關閉便沒有，待疫情穩定，會再帶他們去泳池。

啟剛自認虎爸

霍啟剛之前透露太太在家中教小朋友做功課，有時教到好忟憎，現在復課是否可以鬆一口氣？郭晶晶認為不僅是她，相信很多家長的情况跟她一樣。霍啟剛說對着小朋友也有忟憎的時候，「我忟憎他們吃飯，像中曦含住飯不吞。（你是貓爸，晶晶是虎媽？）也不是，有時我都很惡，不過小朋友好醒目，我惡的時候就會搵媽咪擋駕」。霍啟剛又表示支持小朋友追夢，給他們多方面嘗試。

身為三子之母又是嫲嫲級的朱玲玲，贊成小朋友從小應多方面嘗試，獲取更多經驗，讓他們追尋自己夢想，當然亦要看天分。朱玲玲稱霍家向來注重運動，自己現時熱愛打羽毛球和攝影藝術，感嘆很遲才發掘到個人興趣，所以鼓勵小朋友及早多方面體驗。

啟山不急結婚

熱愛踢足球的霍啟山近年主力推廣。媽咪朱玲玲爆他中學時期曾是壁球校隊，他承認一早已考獲教練牌。問他是否曾夢想成為職業足球員？霍啟山說：「 回想2008年北京奧運帶給大家好多回憶，所以我夢想是參與主辦世界盃！」

朱玲玲曾公開表示恨飲新抱茶，渴望兒子早日成家立室？霍啟山自稱現在沒拍拖，對於婚姻大事順其自然，暫時事業為重。問會否羨慕哥哥霍啟剛有自己家庭和小朋友很開心？他說：「見到小朋友當然開心，每逢周末家庭日，一家人食飯好開心，不過人生大事我想順其自然，做好工作先。找拍拖對象最緊要性格上大家夾，或有共同嗜好，但不一定是運動員。」朱玲玲聞兒子不急結婚，她忍不住反問大家點算好呢？雖然她心急，卻說不會主動介紹女生，因為怕兒子不服。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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