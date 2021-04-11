老公傳出軌「不需要再提」 林燕玲不考慮追B

林燕玲表示現正忙於照顧剛學行的一歲囝囝，會與老公葉浩文分工合作，她負責換片，老公主力餵奶和冲涼。她稱和老公都有自己的夢想，故不考慮再生。

提到老公去年傳出軌搭上落選港姐周依婷，問可有影響夫妻感情？她表示沒理過這件事，那麼久的事也不記得，她說：「我有問，但又不是問話，總之過去了就不需要再提，再講又有很多揣測，大家看到我心情點，就理解到怎樣。」老公可有減少與異性出街？她說：「如果他少湊仔令到我很忙，餵奶部失職、冲涼部沒有人幫手就唔得，我就會check他行蹤，不過暫時未發生。」問與老公的感情狀况？她說：「幾好，多謝關心。」

何嘉莉自嘲老弱殘兵

何嘉莉與楊張新悅組隊參賽，她透露因太勤力在家中跳繩練氣，跳到小腿抽筋，幾天也未好，怕到時落場跑又再抽筋。何嘉莉自嘲是老弱殘兵，她說：「我驚跑跑吓又跌低，到時會好肉酸又樣衰，所以好大壓力。」

盧巧音與老公分開跑

盧巧音及老公Sammy狀態大勇，因兩人都愛跑山。盧巧音自認跑步不及老公，而且差很遠，連沿途的公公婆婆都比她跑得快，故她會跟老公分開跑；兩人都望通關後可到外地參加馬拉松。

樂隊Kolor將於下月開騷，身為主音的Sammy表示已開始準備，笑言很久沒開騷，之前出騷都緊張到腳震，希望演唱會能順利舉行。

記者：林祖傑