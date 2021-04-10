【開箱】《無限斜棟有限公司》 青春不怕冤枉路 繼續自由散步

年輕主角擔正

《無限斜棟有限公司》講述陳家晞（盧慧敏飾）的父親陳鎮東是「全知偵探社」老闆，身故後把物業留給她，因而認識了暫居於偵探社的張諾恆（陳卓賢飾）。張是「斜棟青年」，身兼數職，兩人合力把偵探社轉型為斜棟公司，幫顧客解決各種奇難雜症；在處理進成叔（太保飾）的「心願」期間，認識了警察李展翹（黃定謙飾）；他來自警察世家，卻被上司方Sir（張建聲飾）針對，憤而辭職後，擔任某大公司老闆毛賴明（葛民輝飾 ）的保鑣，在陳家晞和張諾恆苦苦糾纏下，加入無限斜棟有限公司。

看到第4集，講曾昏迷5年的毛賴明，醒來後心儀的女人李珍珍（陳俞希飾）已情歸毛的好友陳友誠（陳子豐飾），後者請無限斜棟幫忙，阻止毛向珍珍表白。家晞和諾恆派展翹做臥底，最終展翹忍不住向毛和盤托出，毛於是用兩倍價錢委託無限斜棟，幫自己追求珍珍。

此劇除了上述的太保、張建聲和葛民輝客串外，吳家麗、葉童、黃光亮和袁富華等資深演員亦有份客串，但故事主線始終落在盧慧敏、Ian和黃定謙三人身上。盧慧敏拍過幾套ViuTV劇集，戲分不算多，今次可說首度擔正，黃定謙狀况亦相近。MIRROR成員Ian可能知名度最高，同樣此前只拍過《男排女將》及客串一齣網劇，三人的演出經驗不算豐富，表現倒中規中矩，起碼清新可喜，不會像友台總是安排加起來已百歲的演員仍像少年少女的談情說愛。ViuTV會大膽起用新人，看到他們的潛質之餘，也是迥異於TVB的一種思維與取向。

不一樣父子情

斜棟（slash）是新世代的概念，年輕人渴望自由，若一世人打一份工，不如把專長或興趣成為事業，自己當老闆。當然，要做斜棟人，必須有多種工作技能，譬如可以既是攝影師同時是廚師。《無限斜棟有限公司》的兩名編劇許賢跟蘇致豪，與三名主角一樣年輕，都是90後青年，編劇經驗也許有限，但不代表寫不出好劇本。許蘇二人均曾加入不同的網絡平台，製作大量短片；去年10月與游學修等人創立YouTube頻道「試當真」，至今訂戶已近20萬。

演員青澀，劇情也不無沙石，思維卻是屬於新世代的。劇中李展翹不喜歡當警察，也討厭警隊文化，寧願反抗父親、讓女友不快也要裸辭。他卻暗地欣賞陳家晞和張諾恆的隨性。劇中也有從家長的角度發聲，但有別於傳統方式描述父子情。某天張諾恆回家，父親（袁富華飾）告訴他，翌日遷居大陸，房子還要幾天後就退租，諾恆驚訝不已。爸爸卻告訴他此前應已相告，退休後到內地生活比香港便宜，而且他也長大了，懂得照顧自己。張父乘機勸兒子學一門手藝，雖然明白他年輕，酷愛自由又興趣多多，但處事總不能博而不精，「知你鍾意自由，但自由要自己爭取，冇一樣『架生』在手，你點爭取自由？」這段話毫不嘮叨，張父結尾再次強調，兒子長大了，「會搞得掂」，並興致勃勃的找舊照片，自言年輕時跟他一樣，都曾夾band。香港電影或劇集傳統的爸爸，跟兒子不睦的很多，但有幾多肯let go？這是年輕編劇的想法，還是一種期許？張父踏上直通巴士離開前跟兒子擁抱話別，拍得頗令人感動。孑然一身後，張諾恆睡公園，送外賣時得悉「全知偵探社」是空屋於是暫居，他都「搞得掂」。

主題曲的心思

無綫（TVB）大股東黎瑞剛日前接受傳媒訪問，直言對TVB非常不滿，狠批該台創新乏力、管理團隊以至節目老化、山頭林立、沒引進新的理念、技術及設備，離年輕觀衆愈來愈遠。他稱節目「不能老是天天在做菜」，需要有創意，例如內地青年的創富故事，可啟發香港年輕觀眾。或許黎瑞剛應該看看《無限斜棟有限公司》，「創富」真會是香港新一代的追求目標？這也說明了為什麽很多評論稱曾志偉、王祖藍回巢，TVB的光輝歲月也難復再。

《無限斜棟有限公司》開場時的歌曲《自由散步》，鄭嘉嘉作曲、RubberBand的6號（繆浩昌）寫詞、Serrini主唱，第一句歌詞是這樣的：「一個她教班插花，也煮炸蝦，似識變身，相當優雅」，副歌又如此寫：「不怕冤枉路，青春多美好，繼續自由散步Yeah。」很久沒聽過一首貼題的劇集主題曲，這歌交出水準。橫掃香港四大樂壇頒獎禮獎項的莫文蔚《呼吸有害》，據說是TVB劇《飛虎之雷霆極戰》主題曲，比較一下，一首歌已可看到兩台差異。