《西西弗斯的神話》結局低收被批爛尾 朴信惠收視神話破滅

由《藍海傳說》陳赫執導、《命運與憤怒》李在仁及全燦浩編劇，《繼承者們》朴信惠與《秘密森林》曹承佑合演的《西西弗斯的神話》，今年2月首播，已被指雷聲大雨點小，第2集錄得6.6%收視高位後，再無上升動力，收視不斷下滑至結局前一集的3.3%，成為全劇新低，雖然最後一集略為回升至4.3%，避過破底命運，然而全劇平均收視率不足5%，對於一齣製作費高達200億韓圜（約1.4億港元）、為慶祝JTBC開台十周年而拍攝的大製作來說，實在難言合格。

朴信惠一向有「收視福將」之稱，前作如《繼承者們》及《Doctors》均錄得20%以上佳績；就算《愛上Pinocchio》及《阿爾罕布拉宮的回憶》亦有雙位數字，新劇伙拍視帝曹承佑，以為十拿九穩？結果慘淡收場，都算出人意表。

《西西弗斯的神話》結局講述曹承佑飾演的量子學工程師，為了改變未來，逃過世界末日，決定自我犧牲，他含淚向朴信惠說：「無論未來變成怎樣，請你一定要找我。」說罷即開槍自轟。當他再次睜開眼睛，場景回到第1集出場的頭等機艙上，原本獨自登機返回韓國的曹承佑，變成朴信惠坐在身旁，跟他閒話家常，證明命運已經改寫，算是大團圓結局。

不過，有網民質疑這個場面只是曹承佑一廂情願的想法，跟現實並無關係；《鬼怪》男星金炳哲扮演穿越時空的破壞者，在結局後再次登場，看着曹承佑登上雜誌封面，露出陰險笑容，以此為全劇結尾。導演陳赫安排這個開放式結局，惹起部分網民不滿，批評是爛尾之作。

同時段劇集收視不濟

《西西弗斯的神話》收視欠佳，同時段播出李民基與Nana合演的MBC電視台新劇《Oh！珠仁君》更加慘烈，前晚一連播出第5及6集，收視率由1.3%至1.9%不等，刷新今年三大免費電視台最低紀錄；至於李勝基主演有線台tvN劇集《Mouse》算是成績較好，亦不過5.3%而已。