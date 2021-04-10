鄭俊弘煎蛋無熄火離家 何雁詩：佢有心佈局攞遺產

孫慧雪近期在社交平台分享減肥成敗，她表示之前戒吃澱粉質是瘦了，但感覺好乾、好累，而且有皺紋，立即停止減肥，反而吃肥一點，才用另一方法再減。

孫慧雪想回復24吋纖腰

孫慧雪說：「Coffee（林芊妤）說要減肥成功一定要配合運動，所以我日前開始跑步，跑一小時減了一磅。」她羨慕同是一子之母的Coffee身材弗，腰圍只得22吋，她目前腰圍26吋，希望減到未生兒子前24吋已滿足。問到Coffee小產有否致電問候？她說：「有傳短訊，想她多點時間休息，不打擾她。」

提到陳積榮（Jeff）目前病情？孫慧雪稱Jeff第二次化療，現在家休息，她之前上對方家幫手執屋，日內會煲湯和帶食物探望，「他意志力很強，化療後一天好過一天，加油，撐住」。

記者：柯美