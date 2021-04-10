陳家樂戲鬥前輩壓力大 陸永憶初遇Do姐：佢當我收音師

【明報專訊】陳家樂、蘇麗珊及陸永昨日錄影無綫節目《#後生仔傾吓偈》，他們在節目宣傳電影《總是有愛在隔離》，大談戲中與前輩合作點滴，陳家樂說：「可以跟張達明、梁家輝、曾志偉、陳嘉上等前輩及導演合作當然開心，其實薛凱琪亦是我前輩，之前一直沒機會合作；最深刻印象是跟約40名前輩合演一場對手戲，我要講一段很長的對白，很擔心會NG，都很大壓力，幸陳嘉上導演對我很好，等所有演員拍完走了，才再拍我這段戲，好照顧我。」他表示戲中在酒店隔離，還在酒店舉行婚禮，希望真實舉行婚禮時不是這樣，家人能在場見證，特別是嫲嫲，見到他的表兄弟姊妹結婚好開心，他都想讓嫲嫲開心。