羨慕阿姐羅家英鴛鴦寫字 李佳芯怨拍拖從不浪漫

Ali羨慕汪明荃（阿姐）與丈夫羅家英一起學習書法，她從未與男友一齊做過藝術創作，笑言浪漫的事從不在她身上發生。早前傳Ali與男友陳炳銓已分手，更將男方降為「朋友」關係，她聞男方名字即避忌：「都想似他們好恩愛，要向這目標進發，別人玩鴛鴦戲水，我就鴛鴦寫字。」可有跟陳炳銓一起練字？「未試過，我喜歡的又不是對方嗜好。」提及會否寫「朋」、「友」或「愛」字送給陳炳銓？她衝口而出鬧出笑料：「未想過寫什麼字送他，每人都有個人特色。『愛』字不是流於表面，不應經常講出口，應是『做』出來！哎呀，是作出行動的意思呀！」

Ben自資出快歌邀林二汶監製

Ben自小受家人薰陶愛上素描，但最近太忙又要專注練舞，所以未有時間繪畫。家境富裕的Ben透露將自資製作一首唱跳快歌，稍後亦會出抒情歌，還希望邀林二汶任監製。他說：「自資出歌應該沒問題，未清楚要用幾多錢，但不會沒上限。」會否借林二汶穿針引線簽唱片公司？Ben透露林二汶認為他鍾意什麼就做什麼，簽公司反而是其次。

朱潔儀與確診者同場幸沒中招

朱潔儀展出花卉作品，寓意春暖花開，盼疫情盡快過去，勉勵大家要正面樂觀面對一切。疫情期間她減少外出，加上工人姐姐不在港，她便親手做家務和買餸，當做運動減肥。她自爆在3月中到大會堂參觀藝術展，8日後收到「安心出行」通報，當日有確診者在場地出現，要求她接受病毒檢測。她形容收到短訊後心情忐忑不安，「整夜失眠，因之前也有見過朋友，所以好擔心。翌日我做檢測，好彩報告呈陰性」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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