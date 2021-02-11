認同TVB要改革增新面孔 薛家燕：兩線劇相同演員令人混淆

汪明荃（阿姐）認同TVB有山頭主義？家燕姐說：「阿姐這樣說有她的理由，不過很多公司都有這種問題。最緊要藝員不要分黨派，接到工作便做好；我很少拍劇，但留意到很多同事拍劇好辛苦，沒休息時間，這方面可以考慮改善。還有人才要留，如編劇，無綫一年生產很多劇集，需要大量精英，多少都要加些人工。（劇集很少新面孔？）曾志偉要積極捧新人，即將有藝訓班，可以吸收多些人才。我間中有睇劇，節目出街前要注意，避免兩線劇都是同一班人演出，令人混淆，這方面要檢討。很開心公司改革，多些人參與，加上經驗和設備，對公司和市民都是好事。」

父親催生女 洪天明不做扭蛋機

洪天明日內返內地拍電影及經營「洪家班」的保健用品生意，逗留3個月，細仔月底生日也不能回港慶祝。天明有兩名兒子，他表示父親洪金寶一直催促他生多個女，「老婆（周家蔚）去年都話想追個女，但看到今年的環境，加上年紀大，又不想了，順其自然吧，待我回港再跟太太商量。雖然父親不停催，但我們不是扭蛋機！追孫女的責任可以交給我兩個細佬，他們年紀也不輕了。」洪天明表示自從有了小朋友，家人變得經常見面。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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