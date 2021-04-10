陳志雲神預言早知李寶安地位難保 余詠珊認月底辭職：大時代呀

娛樂組

昨日傳出TVB副主席兼集團行政總裁李寶安退休消息後，傳余詠珊也會辭職。初時她對傳聞不作正面回應，後來才證實辭職，她說：「4月底會辭職。」問她是否一朝天子一朝臣，在位近10年，這樣離開是否感失落？她說：「大時代呀！我好體諒。」余詠珊又稱未決定新動向，有傳她會跟於2月離任星夢娛樂行政總裁的老公何哲圖另組新公司。

TVB忠臣：佢摧毁六叔電視王國

李寶安退休的消息成傳媒人的熱話，資深傳媒人曾智華在社交平台轉述消息，留言：「邊有得唔走吖？邊個係老闆先？」接着他又引述「一個半世紀的『TVB忠臣』」的說話：「寶安領導下的亞記集團，終於成功摧毁了六叔多年奮力建立的電視王國，以及粉碎了香港人的一個夢！」無綫前總經理陳志雲接受電話訪問，對李寶安被批評毁了TVB？他說：「TVB是集體領導的，無話邊個毁掉TVB。佢（李寶安）無功都有勞，但功過問題或時勢造成，老闆與董事局會有睇法。」

陳：曾志偉回巢已知有人事變動

無綫於1月21日公布曾志偉擔任電視廣播有限公司集團副總經理兼行政委員會特別顧問，翌日陳志雲在YouTube「志雲頻道」以TVB有內鬥為題作分析。當時他提到TVB高層變動引發內鬥傳聞，稱余詠珊、何哲圖失勢的討論只是低層次的話題。他說：「圈中人開始評論真正失勢的會否是現任董事局副主席兼行政總裁李寶安？」他又說：「江湖傳聞，曾志偉不願回巢是因為李先生……。 」昨日提到他說李寶安的「預言」很準？他解釋說：「因為我見到曾志偉返TVB，就預料到會有人事變動。多年前我跟志偉傾偈，提議他返TVB幫手，他講過：『𠵱家的TVB唔係我哋認識的TVB。』當時志偉提過不肯返TVB的原因是人事方面未配合；當他回歸TVB便可見人事有調動。」昨日汪明荃就李寶安退休一事，她回應傳媒說覺得李寶安對無綫有貢獻。

余詠珊昔日炒人：不是裁員是更新

余詠珊早年加入TVB，後來效力亞視與有線電視，曾在綜藝資訊節目創先河，包括亞視《今日睇真D》，有線電視的娛樂新聞台，培育娛樂新聞主播。她於2012年回歸TVB成為綜藝科的揸fit人，被指重用有線舊將，任內多次裁員；當年她接受訪問的「炒人論」成話題，她說：「一間公司最理想嘅狀態，係每年cut 5%人，然後請番5% 新人。我心目中唔係裁員，而係更新，我哋係一個電視台，唔係一份政府工，唔係一班人好開心然後做到退休，你喺一間老咗嘅公司，最終咪一齊退休，成間公司無晒囉！」多年來傳與曾志偉不和消息，今年1月志偉回歸TVB，余詠珊稱志偉是她的師父，兩人沒有不和，又稱不會辭職。曾志偉上任後余詠珊調職，任助理總經理（業務發展），協助李寶安推動業務發展。當時余詠珊承認近幾年多花氣力做新媒體，忽略綜藝節目，又說自己也覺得攰。