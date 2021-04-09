【開箱】《滅我者》首預告 安祖蓮娜祖莉化身消防員救火救人

《滅我者》將於下月14日在美國戲院及影視串流平台HBO Max同步放映，香港暫定5月開畫，但確實日期未定。

康城最佳導演新作

《滅我者》改編自美國作家Michael Koryta的同名小說，由《風河谷謀殺案》康城影展最佳導演泰萊舒利登（Taylor Sheridan）自編自導，安祖蓮娜祖莉、《熱血喪男》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）、《為副不仁》泰萊派利（​Tyler Perry）及《權力遊戲》艾頓基倫（Aidan Gillen）等合演，台前幕後陣容鼎盛，難怪電影公司寄予厚望，為暑期票房大戰揭開序幕。

安祖蓮娜祖莉過去曾演《盜墓者羅拉》、《殺神特工》及《叛諜狂花》等動作片，打鬥方式偏向漫畫化，着重官能刺激。

《滅我者》題材較為貼近現實，故事講述安祖蓮娜扮演蒙大拿州森林消防員Hannah Faber，過去曾因個人失誤，導致拍檔命喪火災，對此深感愧疚，於是調職駐守森林消防塔，頗有自肅意味。

殺手放火逼人現身

某日Faber如常在消防塔上觀察周遭情况，發現一名年約12歲男孩，滿身血污進入森林，於是主動上前查看，原來父子倆遭殺手伏擊，其父慘遭滅口，男孩負傷逃亡，Faber頓起惻隱之心，決定保護對方，似為昔日犯錯作出補償。

尼古拉斯侯特與艾頓基倫扮演殺手，沿途追殺男孩，背後動機未明，其後得悉Faber加入戰團，決心遇神殺神，從預告片段可見，Faber利用消防員的專業知識，不斷轉危為安，殺手為速戰速決，竟想到在森林放火，藉此逼二人現身，腹背受敵的Faber能否帶領男孩逃出生天？

向前線消防員致敬

安祖蓮娜接受美國《娛樂周刊》訪問時表示，為了演好《滅我者》角色，她在新片開鏡前已向消防員求教，做足資料搜集；拍攝現場亦有消防員親臨指導，「還記得首日拍攝火災場面，現場感受到風向和熱力，隨時改變一場山火的形勢，迅速得完全令人措手不及」。拍攝日子愈久，她對前線消防員的敬意便愈深，同時明白到救火救人是如何困難。

除了《滅我者》外，安祖蓮娜主演Marvel超級英雄片《永恆族》（Eternals）亦定於今年11月上映，至於她跟《希魔撞正殺人狂》金像男配角基斯杜夫華斯（Christoph Waltz）合演劇情片《Every Note Played》亦有望在今年內開鏡，看來安祖蓮娜有排忙了。