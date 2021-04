【開箱】《滅我者》首預告 安祖蓮娜祖莉化身消防員救火救人

【明報專訊】自2010年拍罷《叛諜狂花》後,現年45歲的金像女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)相隔11年再演動作片《滅我者》(Those Who Wish Me Dead),首條預告片昨日曝光,不禁令人回味她扮演「盜墓者羅拉」的青春歲月,如今雖已三度離婚,並為6名孩子之母,身手依然敏捷,就算一邊撲救山火,一邊拯救無辜小孩,仍然難不到她。