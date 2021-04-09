繼玄彬孫藝珍後 《愛的迫降》撮合第2對情侶 金正賢徐智慧地下情曝光

徐智慧與金正賢在《愛的迫降》分別飾演朝鮮富二代「徐丹」及逃亡到當地的騙子「具承俊」，劇中雖然相愛，但男方為救女方，最後中槍身亡。劇中無法大團圓結局，卻有機會在現實開花結果。

「姊弟戀」拍拖一年

韓媒《朝鮮體育》昨日率先報道，現年36歲的徐智慧與30歲金正賢秘搞「姊弟戀」，據報二人拍罷《愛的迫降》後正式撻着。有傳金正賢被女方充滿魅力又有型格的外表吸引，徐智慧則覺得男友雖然比自己年輕，但為人細心兼積極。

緋聞曝光後，徐智慧所屬事務所火速否認，指傳聞毫無根據且「荒唐」，另一韓媒Dispatch趁機公開金正賢與徐智慧密會的照片，指二人多數在雙方家中約會，反正他倆寓所僅相距10多分鐘車程，據報金正賢為親近女友，去年搬到徐智慧居住的首爾城東區，相當貼心。

韓媒偷拍到二人回家的照片，刻意保持距離，一前一後掩人耳目，又指他們除了在家中密會外，偶爾亦會到首爾近郊拍拖。據他倆身邊人士透露，早前已一起慶祝生日，金正賢曾經遇上艱難時刻，直至遇上徐智慧，開始依靠對方，至今已經秘戀一年。

不過，徐智慧所屬事務所代為否認戀情，稱二人只是好友，不少藝人亦居住在城東區，由於疫情關係，不適宜外出所以才相約在家見面，又指男方因為經理人公司合約問題，徵詢徐智慧意見而已。

金正賢捲合約糾紛

徐智慧否認戀情，意外透露她所屬經理人公司Culture Depot，正與金正賢商討合作事宜，原來後者已跟經理人公司O&娛樂約滿，後者隨即發表聲明，指與金正賢就合約完成日期出現分歧，現正通過韓國演藝經紀協會進行調解。

據O&娛樂解釋，金正賢在2018年與少女時代成員徐賢合演劇集《時間》，爆出男方在記者會「黑面」事件，當時事務所表示金正賢因健康問題，宣布辭演該劇並停工休息，事實卻是他跟女友出現感情問題，事務所不單未有追究，更替他收拾殘局，讓他停工11個月，因此雙方合約應自動延長，金正賢則堅持按照合約列明5月結束，雙方各執一辭。

文：蘇珮欣