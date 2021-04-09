預告戶外騷放巨型煙花 鄭中基爆仔女拒同台 子擔心如廁問題

鄭中基昨日在葵涌為演唱會綵排，介紹舞台及場地設計，能顧及駕車及非駕車入場觀眾的視覺享受。

他稱團隊增設了航拍和戶外拍攝器材，將周圍景物投射到大熒幕跟觀眾互動，也配置8對大喇叭播放音樂，但擔心造成噪音惹來投訴，他保證騷前會做好隔音設備。

設悼念唐奕聰環節

曬黑了膚色的鄭中基透露正為個唱勤操體能，近日推出演唱會主題曲《玩咗先至瞓》，希望以輕快樂曲，向大眾發放勵志信息。他說：「個場地好大，邊唱邊握手好花體能，我有提議坐高爾夫球車輔助。」又透露演唱會預備了悼念已故太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）的環節。

鄭中基好開心舉辦香港首個戶外汽車騷，反應踴躍，開拓新睇騷方式。他亦預留了門票，透過幾個慈善機構，免費招待低收入家庭、年輕人和小朋友睇騷。

他說：「對我來講，在戶外演出自由度大，心情興奮，難度不大，因為以前都有在台灣做過戶外騷，相信今次觀眾感受大不同，以前在紅館放煙火有限制，今次在戶外可以放大型煙花。同埋好多人誤會個騷只容納駕車人士入場，其實好多位招待觀眾步行入場。」

叫兒子帶定尿片

鄭中基提到上次紅館演唱會，子女有份上台支持，但他們今次拒絕應邀演出，要求安坐台下體驗坐車睇騷滋味。他爆兒子問題多多，並說：「個仔問戶外睇騷有冇蚊咬，想去洗手間點解決，我笑他帶定尿片。」

記者：鍾一虹