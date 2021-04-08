《正義聯盟》導演佐斯維頓被指言語欺凌 「神奇女俠」姬兒加杜承認有問題

《薩克薛達之正義聯盟》上月在影視串流平台HBO Max上架，當年佐斯維頓接手為《正義聯盟》埋尾，跟演員的爭議又再次被翻出，當中包括扮演「鋼骨」的雷菲沙（Ray Fisher）。據Hollywood Reporter報道，雷菲沙（Ray Fisher）再次表明曾跟佐斯維頓衝突，並稱對方「惡心、辱駡人、不專業」，行為難以接受；該報道又指佐斯與「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）等演員亦相處得不太好，尤其「神奇女俠」姬兒加杜，跟佐斯維頓亦意見不合，後者企圖讓角色變得更好鬥，姬兒並不認同，認為角色應該跟每部電影連貫。

貶低《神奇女俠》導演

該報道又引述另一消息稱，佐斯維頓不但貶低《神奇女俠》導演柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins），又威脅姬兒必須跟從他的領導，以及他撰寫的劇本演出，否則會毁了她的演藝事業。知情者表示，「他（佐斯維頓）告訴她（姬兒加杜），他才是編劇，所以叫她收聲，並要照念劇本上的對白，否則會讓她在電影中看來不能置信的愚蠢。」

據報道當年佐斯維頓和姬兒加杜的衝突，柏蒂鎮堅斯亦介入，向華納電影高層反映。姬兒加杜接受《洛杉磯時報》訪問時承認佐斯維頓不是最好的導演，但有事發生時電影公司高層解決了問題；當時她又支持雷菲沙公開說出真相。根據姬兒給Hollywood Reporter的聲明表示，她跟佐斯維頓有過問題，華納電影亦及時處理了。

導演薩克薛達拍攝《正義聯盟》期間，遭受喪女之痛，2017年5月請辭，拍過《復仇者聯盟》等電影的佐斯維頓，臨危受命替對方埋尾，補拍兩個月的戲分後，於同年11月在美國上映。不過，無論口碑及票房都麻麻，更有影迷發起#ReleasetheSnyderCut運動，要求電影公司重新發行薩克薛達版本，最終《薩克薛達之正義聯盟》上月面世。去年7月，「鋼骨」雷菲沙指控佐斯維頓在片場羞辱他，引發華納電影展開調查，但佐斯維頓始終未有回應事件。