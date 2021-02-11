RubberBand尾場三度encore 感謝曾俊華捧場 6號淚浸紅館 隊友送抱安慰

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

RubberBand（RB）尾場演唱會獨唱部分輪到鼓手泥鯭（黎萬宏）自彈自唱《你會有一天學會面對》，他笑言因沒有戴口罩，只能沿着台邊流水式跟觀眾打招呼，原因是想用僅餘記憶去記住這一刻，不知下次還有沒有機會，他說：「別人會說一個人都想靜吓，一個人幾好，原來一個人享受掌聲都幾開心，我是全隊Band最多嘢講嘅，但成日講錯嘢，令隊友和公司同事好擔心，所以我要和他們講聲不好意思，請大家畀啲掌聲當我道歉，我真的太多嘢講，不想變成紅館史上第一個Band show因鼓手多嘢講而超時罰錢。」

泥鯭瀟灑迎接別離

泥鯭稱身邊的人走吓一個又一個，如演唱會的主題「散聚」般，好像很沉重，但想深一層，其實也不是那麼沉重，至少他還生勾勾，身邊有家人、朋友、隊友和一班同路人互相扶持，無論幾難的路都可以一齊行落去，他說：「所以面對散，我們不需要太過傷感，明日回到正常生活，其實香港現在都無乜正常生活，anyway，希望大家回到自己崗位的時候，能懷着珍重的心，去迎接每一次聚首，我覺得這樣先可以好瀟灑去迎接每一次的別離。」

各有唏噓感動處

相隔9年再踏紅館舞台，RB騷後表示玩得開心十分享受，阿正（馮庭正）自嘲最衰是現在年紀大，笑說：「要花4晚才熱身足夠，但已經完騷，唯有做回正常人回家湊女。」

差不多每場都忍不住爆喊的6號，尾場也喊了兩次，特別唱《Ciao》時，因想起天上的母親。阿偉（李兆偉）大讚6號今次已好叻仔，並大爆：「以前開一場騷會喊幾次，現在4場加埋先喊幾次，有一晚我見到將移民的朋友坐正前方，也忍着淚水，忍得好辛苦。」泥蜢自爆當6號唱《夏令時間》時，感到唏噓也喊了出來，只是無人察覺；阿正則自詡很硬淨不易哭，不過也被演唱會感動到。

唔敢邀曾俊華夾Band

RB透露早前接受曾俊華的網誌訪問，故邀請對方看首場。對於曾俊華看完騷引用《未來見》歌詞「去做我想的我」寄寓大家要抱有初心，6號說：「好感謝佢嚟，我們很有緣，之前都在電台相遇過。他來我們好開心㗎，因他是長輩，引用我們一句歌詞，表達心中的一句說話，時勢愈來愈艱難，我想他都是想跟大家共勉，很開心他會聽流行曲。」他們稱曾俊華曾是Band友，見面都是談音樂。會否考慮一齊jam歌？泥鯭笑說：「我驚我哋未夠資格。」

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