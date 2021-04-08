跑步領悟人生如馬拉松 陳山聰：最大成就娶妻生子

記者：陳釗

攝影：劉永銳

雖然《大步走》是小品劇，沒大卡士製作，但山聰表示拍得很享受和開心，因以他最愛的跑步為題材，「記得當日在錄影廠門外遇到監製，他也是喜歡跑步的人，於是隨口向對方提議不如開套跑步題材劇集，不久便真的成事」。不過飾演跑步教練「靂Sir」的山聰，嫌跑得少，劇中他主要教人，有時會腳痕，趁拍攝放飯跑幾圈。

受蔣志光啓發

山聰2013年開始練跑，當初只是想喼弗，後來慢慢由半馬，再挑戰全馬，原來跟蔣志光有密切關係，「大家可能不知，蔣老師其實是一個有很久跑齡的業餘馬拉松選手，他講了很多關於跑馬拉松的知識給我聽，令我慢慢對馬拉松更加了解和進步，亦領悟到『人生馬拉松』。我記得他跟我講過這行如馬拉松，只要肯堅持繼續跑下去，一定去到你的終點。我初初不明白，但練跑後終於明白人生如一場馬拉松，一定會遇過很多挫折和困難，甚至跑錯方向會跌倒，但我覺得只要堅持、咬緊牙關企翻起身，一定會跑到你想去的終點」。

山聰覺得跑步是很神奇的事，影響到他的思路和生命，對他人生有很大啟發，「練跑可以訓練到頭腦，讓我學識堅持和面對失敗。其實練跑不難，最難是一早起身刷牙著到鞋落街，我初練跑時都曾經懶過，不想起身，從中練到毅力，不輕易放棄」。讓山聰最開心是「生命影響生命」，感染到身邊的家人和朋友跑步，「我大家姐已超過60歲，但她攞到『六星牌』（完成馬拉松世界六大賽事），我都未攞到」。

學識放下繼續前行

劇中亦帶出另一個信息「斷捨離」，拋開過去的不快、傷痛和創傷。身為過來人的山聰，自言劇情從深層意義上，跟他現實中經歷過的很相似，所以看到劇本時覺得很有意思，人要學識放下，繼續向前行。曾經的一無所有，也讓山聰體會到其實不需要擁有那麼多。他坦言當領略過人生高低起跌，以及很多不同風浪後，回望現時擁有一個完整的家庭和事業，已心滿意足，尤其兒子Jaco出世，令他感受更深。

當說起Jaco時，這名慈父不禁激動眼紅，「多謝上天賜我一個咁乖巧的仔仔，他在產房出世一刻，我發覺這才是實實在在屬於自己的東西，其他都只是身外物。我當時很激動，喊得很犀利」。山聰說：「我人生最大的成就，就是娶了這個太太和生了Jaco，很感恩。」

笑問除了心態上學識斷捨離外，身為潮流達人的他，會否為兒子做到斷捨離，割愛放棄自己的名牌衫，騰空衣櫃給對方放衫仔？山聰笑言：「他現在其實已霸佔全屋的位置；而且他出世後我真的少了購物，以前不看價錢便買，但現在會先衡量一下。不過兒子的東西我就不會忍手，全奉獻給他了。」

盼追多個陪兒子成長

轉眼間，山聰已當了爸爸8個月，他自詡：「發覺原來我都真的可以做到一個稱職爸爸。老婆大肚時我還很擔心，因疫情關係去不了上堂學習湊B，但之後試過跟仔仔單獨相處，我餵奶、換片和哄睡都沒問題，很享受這個過程。」山聰自榮升父親後便化身「曬仔狂魔」，不時在社交平台公開兒子的靚仔相，父愛滿瀉。他表示多謝客戶愛惜，送了不少禮物給仔仔，但他一心只想分享兒子的成長階段，發放正能量，並不存在商業因素，暫時也不會讓兒子拍廣告。

雖然有仔萬事足，但山聰未有冷落太太，他會為太太製造二人世界，又會行山拍拖。叫太太做「全職媽媽」？山聰說：「她不想，我讓她選擇，老婆想趁現在努力工作賺錢，將來給仔仔讀書和有安穩生活。」

可會追多個？山聰表示Jaco出世時沒多想，但隨着兒子長大，會考慮他會否有點孤單？如果有能力都希望生多個陪伴Jaco成長，但要看太太意願。

與子羚有默契 看好劉穎鏇

《大步走》是山聰繼《同盟》和《唐人街》，與好拍檔姚子羚第3次演情侶，他說二人的默契已不用多說，而且很喜歡劇中與對方一段「友達以上、戀人未滿」的感情。他笑說：「其實我跟誰拍檔，太太都很安全，反而是她對我的信任，令我更要給她安全感，就是大家這種互相信任，讓我拍親熱戲無後顧之憂，也無需事先備案。加上我的拍檔通常都是子羚、李施嬅這些好姊妹，她更加放心。」

除了子羚外，山聰在劇中還有劉穎鏇飾演女兒，他自言與劉穎鏇有緣分，並盛讚對方，「我們在《唐人街》飾演表兄妹，今次《大步走》演父女，之後《超能使者》就演情侶。我看着她一步步成長，聰明又有親和力，很有潛質成為新一代女神、花旦，我買重她的」。

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