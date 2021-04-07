【開箱】《爸爸可否不要老》 思緒迷失遊蕩時空 愛莫能助的痛楚

法國舞台劇改編

《爸爸可否不要老》除了安東尼鶴健士外，還有《王冠》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）主演，故事講述獨居的父親（安東尼鶴健士飾）患上認知障礙症，充滿困惑的他，拒絕承認患病的事實，更不願接受女兒（奧莉菲亞高文飾）安排的協助和照顧；隨着病情急轉直下，父親開始忘記時間、空間甚至親人，女兒可以怎樣做？

此片是科倫薩拉（Florian Zeller）首齣電影導演作品，他是法國享負盛名的劇作家，亦有撰寫小說。《The Father》原為其2012年在巴黎首演的舞台劇，曾獲獎無數；及後由《孽戀焚情》編劇基斯杜化咸頓（Christopher Hampton）翻譯成英語，在倫敦及紐約先後上演；百老匯版本，由《芝加哥七人案：驚世審判》扮演法官的法蘭朗基拿（Frank Langella）飾演父親一角，當年曾為他帶來東尼獎劇帝榮譽。香港話劇團亦上演過，並由前藝術總監毛俊輝飾演爸爸，2017年公演時，16場全部爆滿。

舞台劇跟電影語言畢竟迥異，科倫薩拉認為電影觀眾未必能接受劇場較抽象的表達手法，所以為遷就電影模式，稍微修改了。他受訪時表示，一開始就想此片像迷宮，並受《象人》導演大衛連治（David Lynch）電影《失憶大道》（Mulholland Drive）所啟發，「此片觀眾，需要每一塊拼圖，尋找正確的組合，但難以成事，總有一塊消失」。科倫表示，正是要觀眾「找不到拼圖」的感覺，讓他們感受迷失方向是怎樣，「體驗認知障礙症，從而了解這疾病」。科倫說過往有不少電影談及此病，但都從外人的角度；在巴黎市郊由祖母撫養長大的科倫，少年時對方開始患腦退化，所以那段回憶的苦痛「滋養」了劇本，「你很愛某人，但發現自己在一個很無能的處境，明白單單是愛，並不足夠」。

如果觀眾沒看過《爸爸可否不要老》任何資料然後進戲院，見到第一幕A演員扮演女兒，對父親說要到巴黎跟新男友生活；第二幕卻換成B演員演女兒，聲稱已婚，並全盤否認有男友及到巴黎生活，大概必定看到一頭霧水；而且一幕與一幕之間可能沒任何關聯，試圖去找尋當中的蛛絲馬迹，亦很大程度徒勞，這倒是編導科倫薩拉想讓觀眾感受的意圖：明白自己無能為力，必須放手，用心感受，而不是以腦袋去分析。科倫說電影院是讓人詢問而非提供答案的地方，「女兒盡力了，明白愛並不足夠；身為兒女變成雙親的家長，或把他們送到院舍，必定很難受；此片不是要告訴人應該怎樣做，而是有種切實的安慰，喚醒大家同坐一條船。藝術提醒我們不止是個體，我們是更大的群體」。科倫在一個訪問中如是說。

從腦退化病人角度出發

曾跟認知障礙症患者相處過，看《爸爸可否不要老》，那些場景設置、不同演員扮演同一角色，會立刻了解根本就是安東尼鶴健士角色（患者）的經歷和感受；表面如常人，會說笑，能應對，但實際上他的思緒現在是當下，下一秒可以跳到10年前，甚至60年前，才會看到一個老人忽然像小孩般痛哭，大喊「媽媽，媽媽！」他們偶爾會逞強，其實心裏十分慌張害怕，根本不知身處哪個時空，面前這人到底是否「真實」，對方所說的是否「謊言」。

科倫薩拉經歷過，看到腦退化的祖母，一點點不自覺的從思緒到肉體的遠離親人，對一個少年而言，必然是刻骨銘心的痛楚，這種痛化成了劇本。科倫說得沒錯，有關認知障礙的劇本不少，但都不是以病人的視角出發，茱莉安摩亞（Julianne Moore）摘下奧斯卡影后的《永遠的愛麗絲》，以及山崎努、竹內結子和蒼井優主演的日本片《漫長的告別》，均是以此令人無奈的不治之症為主題，前者是看着患者逐步的頹敗過程；《漫》片則從幾個家人的角度出發，跟患者之間的關係陳述，這病漫漫長路，卻讓人有時間說再見，更深刻的了解對方。《爸爸可否不要老》卻不然，如果觀眾能每一場戲，代入安東尼鶴健士的觀點就會明白，不自覺、不受控的穿越時光，是如何的可怕與不安；如果代入女兒的角色，就會發現面對失智的親人，是多麼的愛莫能助，除了「和你在一起」，可能再無能為力。

上映日期：4月8日