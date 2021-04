木村拓哉辭演美劇《大將軍》

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉早有計劃進軍國際影壇,過去接拍《2046》、《I Come with the Rain》都惹起外國影評人關注,據日本雜誌《女性自身》今期報道,木村在3年前已獲邀演出美劇《大將軍》(Shogun),受疫情影響,開拍日期一再延遲,如今輪到木村檔期擠滿,只好忍痛辭演,改由《雷神奇俠3:諸神黃昏》淺野忠信接棒演出。