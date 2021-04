順產誕8磅巨B仔 41歲胡杏兒宣布「收山」唔追女

娛樂組

昨日胡杏兒於13:14在社交網公布喜訊,寫道:「Yes it’s a boy……AGAIN!!Liam李奕宏has arrived, thank you for everyone’s blessings! 」並分享了一家五口的手掌,以及兩個哥哥在看細佬的照片,她跟BB已出院回家休息。

她選在13:14時段於社交網報喜,大家估Liam是否在這時段出世?杏兒笑言是巧合,不過「1314」也是她和老公想要表達愛護3個小孩一生一世的寓意。杏兒說:「BB喺復活節前出世,因為都第三個啦,所以都好忙,返到屋企才向大家公布。佢好重,無諗過佢咁重,8磅幾,順產的,都少少辛苦,因為佢都好大隻。」

兩哥哥爭住惜細佬

三子李奕宏(Liam)中英文名字都是老公改,今次Philip也有入產房陪伴,一切順利。談到BB似誰?胡杏兒稱細仔似大哥和二哥的混合體。杏兒說:「我諗要收山啦,因為都3個了,要時間去照顧、陪伴、教導,男女都無所謂,最緊要健康。」她透露兩個哥哥見到BB開心又好奇,爭住看他及惜惜細佬,盡顯兄弟情。

李乘德也在社交平台上載挽着熟睡的Liam在BB籃回家的照片,又分享三兄弟的合照,透露三子英文名Liam是愛爾蘭人的名字,跟隨他的兄弟們足迹的意思,是「堅決保護者」;中文名的「奕」字則是跟族譜。

圈中盛產多仔婆

胡杏兒生三子,加埋老公,集齊4條King,家中陽剛氣十足,但她曾透露恨生女。正如前港姐葉翠翠,2015年嫁周曉東,育有3子,現在分別是3歲、2歲及1歲;她想生女,曾在食療方面配合,希望增生女機會,但最後也失敗,3個都是仔。張栢芝誕下Lucas和Quintus後,接受訪問時曾透露想添女兒,可以為囡囡扮靚,2018年誕第三胎「小王子」Marcus,同樣追女失敗。