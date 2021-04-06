王梓軒開網店發揮創意 拍住粉絲拓商機

去年全球爆發疫情，但過去一年，王梓軒做了很多東西，他說：「這一年發生很多事情，在疫情開端，我做了一個決定赴美國，因為之前已簽了一間美國經理人公司，幫我安排試鏡，但去到不久就lockdown，所有東西暫停，怎麼辦？不是我回港，工作就可以回復正常，香港也有疫情，所有演唱會和電影都停頓。於是想出數個方向，自己搞製作，跟荷李活編劇、導演和演員一起度劇本，已度了數個電視劇和電影，希望這兩年成事。 」

跟粉絲拆帳 有錢齊齊搵

王梓軒又開設了網店，除有自己的CD和產品，還有粉絲設計的product，他說：「出了張新曲加精選，當時我身在美國無法宣傳，於是搞網店，透過網店宣傳和發售，但無理由入面得幾張我的CD，我是消費者，上去睇兩睇都走啦，就想可否有自己的Intellectual property，創作了『酸葡萄』（Shitto Kun）卡通，有衫和帽等。另外還與我欣賞的品牌合作，在網上公開招募，粉絲用我的歌曲發揮創作靈感，最高票數的，會將之製成物品出售，然後拆帳給粉絲，與歌迷互動，不是單單他們來買我的東西，畀錢我賺。」

開網上講座 撫慰寂寞心靈

對於有統計顯示很多人在疫情下患上抑鬱，王梓軒稱沒有抑鬱，沮喪就一定有，並說：「因為覺得如何努力，都敵不過這個大環境。」因此他在疫情高峰，全世界宵禁限聚時，舉辦網上講座，每次有不同主題，例如「當世界停止時，如何繼續走」，用他的心理學知識，教網民規劃時間、學習和豐富生活，令自己開心些，不要浪費這段時間。

他說：「第一次見到網友開心和有得着，就用讀心理學的些少知識繼續開talk，愈開愈多，發覺人是需要陪伴的，宵禁限聚最大鑊不是無得娛樂，而是無人聆聽和分擔，和他們傾多了，才萌生用粉絲design跟品牌crossover，希望可以獎勵他們，令他們覺得是有用的人。 」

場地提供：登堂

服裝：SHANGHAI TANG

記者：柯美

攝影：孫華中