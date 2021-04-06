等開工呻悶 李麗珍慶幸女兒陪伴

在戲中飾演社工的蔡思韵表示，除要想怎樣演好角色外，還要以同理心去了解一班街友，拍攝時亦勾起她兒時跟隨教會義工探訪露宿者的回憶，她說：「這種親身去交流、置身環境當中的感官及味道，甚至乎面對面握手，都帶給我很深刻的感受，幫助到我今次演繹這角色。」戲中吳鎮宇及其他演街友的角色都有很多粗口對白，蔡思韵認為他們進入角色後這樣做很自然。

蔡思韵要了解街友 葉童得10秒戲分

葉童於戲中演母親，要尋找兒子，她表示雖然只得10秒戲分，但導演十分尊重她，將整份劇本給她看，讓她了解整套戲，更輕易投入演出，她說：「雖然戲分少，如果可以幫到手，能力又可做到，其實都ok的，希望香港有更多好作品，令更多人再關注港產片。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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