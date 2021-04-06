感覺似玩過山車 林芊妤發現再懷孕即流產

Coffee在社交平台上載了一條短片及臉有貼紙的照片，並寫道：「這幾天一直在腹部陣痛和流血中度過，剛發現懷孕就自然流產了……」她稱之前很多女生跟她提及流產經歷，這次她真的明白了。Coffee形容感覺似玩過山車，因為有期待所以會失落。由於痛及有點累，所以這兩天在家休息，「其實我想說的是，生活有時就是會讓我們摔一跤，這都是不能控制的，但我們能控制用什麼心態去消化，也不必裝作沒事。快樂不快樂都釋放出來，這只是生活中發生過的小事，反正過了就會好，俗語有話上天自有安排……」Coffee稱應該留意身邊的快樂事，感覺元氣都回來了，是時候要陪兒子去玩，下次繼續努力。

Coffee公開的片段中，她把頭埋在兒子「伯伯」的大腿，伯伯雖然只有兩歲，卻很懂事似的輕撫母親的頭髮，像在安慰；至於她臉上的貼紙，則是「伯伯」所貼。Coffee又留言稱終於有心情玩電話，近日都在休息，沒有更新社交平台，不少粉絲私信她表達關心，她自言沒事。Coffee的facebook與Instagram有近10萬粉絲留下心心圖案給她打氣。

一直想追多個小孩

Coffee離開無綫後成為瑜伽導師，並在網上發展，經營5年的YouTube頻道已破百萬訂戶。2018年她跟拍拖3年的男友Weng結婚，同年誕下兒子翟德彥。事業發展順利，Coffee最近更建立個人瑜伽服裝品牌。已為人母的Coffeekeep得更fit，有很多女粉絲支持。

Coffee一直想追多個孩子，受訪時曾說生BB後感覺人生更充實開心，家庭生活有了重心，工作後知道要回家，為小朋友努力，成為她的目標。

蘇民峰批住所旺財不旺丁

去年香港開電視的風水節目安排堪輿學家蘇民峰到Coffee住所睇風水，當時她對蘇師傅稱想生第二胎，努力一年仍未成功。當時蘇師傅贈言她住的風水屋旺財不旺丁，對健康與添丁沒幫助，要她耐心等2022年較容易懷孕。另外，Coffee上月曾接種復必泰疫苗，後來發覺她接種的是有包裝瑕疵的批次；她受訪時稱沒擔心，接種疫苗後沒有不適反應。

娛樂組