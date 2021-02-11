SAG頒獎禮《藍調天后》卓威稱帝維奧拉封后 73歲尹汝貞膺女配 韓星零的突破

近年荷李活響起一片種族多元的聲音，終於在今年SAG的電影賽果得以體現，最佳男女主角及配角4大獎項，首次全由非白人演員奏凱。其中73歲韓國資深演員尹汝貞，憑《農情家園》擊敗《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）等對手，贏得最佳女配角獎，成為歷來首名韓國演員得此殊榮，此前只有加籍韓裔女星吳珊卓（Sandra Oh）能在電視獎項締造佳績。

卓威遺孀代致謝

尹汝貞在《農情家園》扮演韓藝璃的母親，從韓國千里迢迢到美國阿肯色州荒郊，幫女兒照顧兩名年幼外孫。有別於傳統祖母形象，她藉着慈愛、大自然和張弛有道的方式，身教孩子如何生存，十分搶鏡。她在韓國既是綜藝節目主《尹食堂》系列台柱，也演出過《下女》等電影，是家喻戶曉的演員。對於得獎，尹汝貞表示震驚，不時以手掩面，「我不知道怎樣形容自己的感受，我正在被西方人認識了」，婚後曾移居美國的尹汝貞自言英語不是很好，「我不知道，我說得對嗎？」其餘候選人齊聲道：「對！」並紛紛祝賀她。尹汝貞說：「我真的很高興，多謝美國演員公會。」她又逐一向幾名對手致謝。

卓威博士文是首名在同一屆SAG可獲4項提名的演員，結果憑《藍調天后》小號手角色捧走最佳男主角，去年8月秘密抗癌不治的他，終年43歲，由遺孀利華（Taylor Simone Ledward）代為致辭，除多謝卓威雙親、同片拍檔維奧拉戴維絲、編劇奧古斯威爾遜（August Wilson）及監製丹素華盛頓（Denzel Washington）外，她又套用了卓威的話稱，若看到世界不公，就要當個鬥士，從思維起撥亂反正。扮演霸氣十足「藍調天后」Ma Rainey的維奧拉戴維絲，亦榮膺影后；她在鏡頭前先跟丈夫親吻，並多謝編劇奧古斯及「美麗的卓威」，又不忘感謝其他角逐影后的對手。

《芝加哥七人案》贏整體演出獎

至於電影最佳整體演出獎，落在艾朗索堅（Aaron Sorkin）編導的《芝加哥七人案：驚世審判》身上，片中扮演法官的法蘭朗基拿（Frank Langella）代表其他演員致謝時引用馬丁路德金所言，「『上帝給我們領袖』，馬丁路德金1968年被冷血槍殺前如是說，極為不公義；他死後18個月，芝加哥七人案開審，受腐敗的法官（我飾演）支配，艾朗堅決要訴說這故事，透過他導演，把一群不同的演員變成整體」。片中扮演前司法部長克拉克的米高基頓（Michael Keaton），繼《飛鳥俠》及《焦點追擊》後第三度奪得整體演出獎，亦成為SAG的一項紀錄。