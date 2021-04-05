【開箱】《農情家園》粗生粗養的移民真情

導演的童年回憶

《農情家園》可說是美籍韓裔導演鄭一朔的童年回憶，講述1980年代初，韓國移民家庭：爸爸Jacob、媽媽Monica、女兒Anne及兒子David，從加州開車來到阿肯色州荒野，Jacob準備在這裏務農，Monica擔心David的心漏症惡化，認為無論當地的偏遠環境和耕種生活都不適合一家人居住，Jacob卻執意留在當地，既要面對水源匱乏的問題，農產品賣不出去，更添經營困難，夫婦倆需要到養雞場打工，幫補家計，Monica於是邀請遠在韓國的母親來到美國照顧兩名外孫。

外婆帶着家鄉美食和大筆現金來到美國，支持獨生女Monica；David對於要跟外婆同房，卻暗地不滿，加上對方爛賭、不會煮食，更與他心中的「外婆」形象，大相徑庭。隨着他受傷後外婆悉心治理、一起玩韓式啤牌，以及毫不吝惜的讚賞與鼓勵，兩人漸漸建立親密關係。可是Jacob與Monica面對家庭的價值觀也漸行漸遠，婚姻瀕臨破裂邊緣，最後這頭家會凝聚一起，還是四分五裂？留待觀衆入場找尋答案。

「水芹」的寓意

片中提出幾個重點，其一是韓戰，《神臂大叔》韓藝璃扮演的Monica，其父在韓戰逝世，尹汝貞飾演的Monica媽媽，淪為寡婦，獨力撫養女兒長大，Monica卻跟丈夫移民美國。另外《燒失樂園》史蒂文元飾演的Jacob，幫他務農的Paul是虔誠教徒外，也是參加過韓戰的美軍，兩人可說一見如故。

Monica是賢妻良母，十分着緊子女，本來移民到美國是她跟Jacob想尋找更好生活的決定，怎料移居當地後反而經常爭吵，背棄了當初拯救彼此的承諾。David天生有心漏症，有隨時早夭的可能，所以Monica和Jacob總是不讓他奔跑，又經常提及上天堂等。外婆抵達美國後，教育孩子，尤其是對體弱多病的David，抱持的是相反態度，經常讚賞與鼓勵，讓他走遠路，甚至跑步；帶他到溪邊，播下水芹的種子，告訴他這植物粗生，選對土地就可茁壯成長，而且用途廣。「水芹」（Minari）正是此片的原名，就像對待David，貼近自然的生活，讓他不藥而癒。Jacob執意要到偏遠地方耕種，開井尋水源，辛苦下田工作至雙手也抬不起來，卻不喊苦；踏在泥土上，才感受到真實的生活。栽種水芹、發掘水源、開墾農地等移民要落地生根的寓意，片中可說隨處可見。Jacob想讓子女看到自己成功一次，更是典型亞裔父親的形象。

鄭一朔以親身經歷，編導了《農情家園》，移民只是表皮，家庭才是本位，就算不是韓裔，相信對於很多移民都有很深感受；所以更好奇他下齣新片、執導真人版《你的名字》，到底會是什麽風格？