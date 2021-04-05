自資開騷封蝕本門 劉威煌盼辦「巨聲幫」演唱會

演唱會主題「Rebirth」，劉威煌解釋：「用『Reborn』唔合適，因不是死過翻生，『Rebirth』字面解重生比較貼合。過去幾年我不活躍於娛樂圈，專注在生意上，加上疫情令好多人，包括我也困在家，能夠開騷感覺就好似『重生』一樣。這字解讀在我或全世界都可以，現時周圍都經濟蕭條，病毒令大家生活規律倒轉，渴望有重生機會，便想借演唱會送正能量給大家。」

歌迷先買飛 計掂數開騷

相隔6年再開騷，劉威煌稱是疫情間接推波助瀾，並非打算要重出江湖再回樂壇，只想沒壓力下，當成一次大型fans gathering，他說：「疫情期間，每星期都在網上開Live唱歌，跟網民傾偈成為朋友，他們透露想真人見面，看現場表演。我跟音樂總監葉肇中傾過，決定將形式倒轉，要歌迷先付錢買飛才開始籌備演唱會，有少少眾籌概念，靠他們的力量才合成這件事。」

憑做生意經驗 控制成本

在零贊助下，首次動用個人資金籌備個唱的劉威煌表示一定會封「蝕本門」，憑過去幾年做生意的經驗，他學懂控制盤數，所以有信心會成功，並說：「首先多謝朋友肯收合理酬勞，中間過程的確有遇成本超支情况，但香港人最叻轉彎，可以用其他方法解決。」

他認為今次是一個Demo示範，若成功有信心下次再續，或者幫其他歌手策劃，不排除將來拉攏一班昔日「巨聲幫」歌手重聚一齊開騷。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

場地提供：The AIR （The ONE）

髮型：Franco@Hair Corner

化妝：Sandy Kwok@B.Glamorous Makeup

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