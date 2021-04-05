無綫拍劇郊野公園遺垃圾捱轟 監製林肯認錯 派員善後

林肯解釋劇組在太陽谷拍攝至晚上7時收工，工作人員靠電筒照明去執拾物品，因光線問題，執漏了一個黑色垃圾袋。昨日他知道事件後已派人往清理，並叮囑劇組小心保存劇本、通告等資料，離開拍攝場地時要帶走所有物品。隨後林肯在社交平台代表劇組道歉，並稱已善後，以後會小心留意，強調：「清潔香港，人人有責！我哋責無旁貸。再次多謝你畀機會我可以處理返個失誤。」他並上載已清理現場的照片。

余德丞：不做垃圾蟲

《青》劇男主角余德丞也在社交平台認錯，留下垃圾未全部清理是做得不足，作為劇組一分子要共同進退同負責。之後拍攝會提高警覺，互相提醒，又落tag：「錯就要認# 自己的垃圾自己執 #不做垃圾蟲。」

娛樂組