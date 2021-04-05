紅館騷講「散聚」為港人打氣 RubberBand：年輕人，加油！

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

RB四子的服飾相當有心思，印有他們的歌詞和「散聚」主題等字，開場後連唱10首歌得到台下共鳴，才開腔跟觀眾打招呼，主音6號（繆浩昌）借《漫長》的歌詞「說不出放棄」勉勵大家：「香港人一定要『說不出放棄』，做事哪怕細或大。我們都是好平凡的4個人，去年搞場音樂會，請到班好樂手一齊玩，因為疫情不能到現場玩，但今日夢想成真，雖然經過好多不確定性和不順利，仍可舉行4場紅館騷，不再是網上，是真人真眼感受到皮膚、汗水和音樂。今次主題Ciao，想同大家講在人生裏聚與散都好突然，會措手不及。」此時獲他介紹的樂手，排隊離場。

6號：愈來愈難唱下去

唱到《睜開眼》，6號感觸地說：「這首歌是9年前寫的，9年後經歷好多聚散，愈來愈難唱下去，但只要有機會，都會一直唱給大家聽。」台上其餘的樂師、和音陸續說ciao便落台。RB唱完《挾持》、《山河故人》及《倒行詩》，6號便講故事：「分開了，好多時不可以有時光機返轉頭，呢一刻好開心大家一齊在這裏。」

阿偉：做人最緊要有選擇

當《Hello?》完歌後，剩下低音結他手阿偉（李兆偉）個人表演，他多謝觀眾在困難日子仍入場支持，又多謝太太和女兒來捧場，唱6年前寫給阿女的歌《G.I.》，他說道：「我個女今年6歲，呢一年她轉變好大，6歲前需要父母，連聽歌都只聽RB，是迷戀程度，部分時間聽兒歌、小塵埃，她覺得小塵埃主音Pollie跟她差不多年紀，好得意。直至有天，我發覺她由喜歡RB，變成喜歡Blackpink。做人最緊要有選擇，無選擇，好慘！香港小朋友、年輕人，加油！」引全場大叫和應。

唱《發現號》甩嘴

RB其後換上演唱會T恤再上台安歌，6號表示能跟歌迷重聚，全晚心情好感動，之前疫情不穩定，未能確定開騷，但仍創作演唱會主題曲《Ciao》：「首歌未派任何平台，今晚第一次唱，送畀呢塊土地上所有人。」他又稱香港人無論去或留，留港或去新天地生活，未來可能美好，或面對困難，藉《逆流之歌》祝福大家。音樂再奏起《發現號》，全場再度情緒高漲，但6號突然發台瘟甩嘴，靠觀眾大合唱搭夠，他自嘲：「我好少撻Q㗎！」

永遠都是來自香港的RB

6號稱現時大家要戴口罩、隔位睇騷，仍入場支持，真的不簡單，要為大家鼓掌，並送上《未來見》，大叫：「我們是來自香港的RB，永遠都是！承諾大家未來除罩相見。」不過觀眾未夠喉，RB於是二度encore，加送一曲《夏令時間》，並說：「有些朋友因為某些原因未能來，我答應他們會唱呢首。」

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