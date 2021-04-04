憧憬結婚生仔考慮雪卵 姚子羚認有追求者：步入教堂先公開

劇集《大步走》以跑步為故事背景，姚子羚雖是Crazy Runner成員，但其實跑步一點也不Crazy，她說：「對我而言，跑步是一種紓緩壓力的方法，不是求結果或成績，只享受沿途風景，跑完會好放鬆，感覺人生原來有很多美好事情。」她笑稱角色家中凌亂不堪，甚至將內衣褲亂放，現實中的她雖然粗枝大葉，但屋企絕不凌亂。今次演渾噩中女，是超級平凡女子，她亦很少演這類傻氣及搞笑角色，所以覺得幾得意。

家庭觀念重

姚子羚自覺不醒目，也不是渾噩中女，她說：「這世界不是只得渾噩或醒目，都有中間的，我覺得人長大了，看法亦有不同，年輕時什麼都不理，有父母和家姊惜，家中事情永遠都不用我處理，但慢慢長大，責任也重了，特別是作為女兒到一個年紀，對屋企的照顧也多了；之前我不是家庭觀念很重的人，但這幾年更加希望可以努力掙錢，畀到更好的生活家人，覺得這是子女的責任。」

首要有感覺

既然開始着重家庭觀念，可希望組織自己的家庭？姚子羚說：「有想過，但都要找到適合的人才做到。當然每人要求不同，我很需要有感覺，覺得兩個人喺埋一齊，首先一定要有感覺，同時要考慮到現實生活；在港建立一個家庭生兒育女，一定要考慮到很實際的事，起碼將來的另一半要有事業、顧家、盡丈夫和爸爸的責任。我也想生小朋友，覺得有小朋友的家庭會再完整一點，有當然會開心，但沒有也無所謂，一切隨緣。」她曾查詢過雪卵事宜，但因剛拍完兩套劇，可能花了大量體力，消瘦不少，故首先要增肥10磅才可考慮做這件事，她說：「現在不是雪卵適合時間，不過這個年代很多事情也估計不到，去到某個年紀也可以懷孕，但首要條件是先找到人生伴侶。」

低調護愛苗

姚子羚形容現階段感情狀况是有追求者，總之享受現在每一刻，有人追求便享受畀人追，但仍會堅持低調，免被胡亂揣測，她說：「明白和了解我為人，都知道那些傳聞不是事實，即使我講完也會亂寫，都沒意思，我並非不想跟大家分享喜悅，總有一日，當我遇到一個想行到終老的人，才會好肯定話畀大家知。」她稱好姊妹李施嬅也是訂婚才公開另一半，她會選擇當拖住一個人步入教堂，才公開這個人就是她老公，她說：「既然兩個人決定結伴行人生路，我會很樂意跟大家分享我的另一半，現在並非不想講，有時覺得可能未穩定，或大家未必適合對方，這是未知之數；相愛時親密互信，但經歷有變化，可能連關係都有改變，所以認識我的人都知道，我一向對感情方面很低調，是想保護段感情，很多時另一半都不是圈內人，被追訪都會有壓力或會驚。所以真的到了適當時機我就會講。」

目標封視后

人生如戲，姚子羚認為當行到一段路，往往有很多事情不到自己控制，既然如此，倒不如將所有事情放輕一點，她說：「就如2015年得到最佳女配角獎，當時雄心壯志，希望更上一層樓，怎料受傷停工半年；我覺得一切事上天自有安排。」她表示想一嘗奪視后心願，但能否得到始終要看機遇，期望在角色上有所突破，「其實我想嘗試做街市婆、演菠菜蓮這類貼地角色，可以讓觀眾看到我粗魯一面，不一定每次都要穿得好靚扮淑女」。

場地：Amelia by Paulo Airaudo @Harbour City

化妝：Henry Li

髮型：Taylor Wan @ Hair Corner K-11

服裝：The Outnet

首飾：DearBell2Ling

記者：林祖傑

攝影：劉永銳