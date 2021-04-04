謝嘉怡勤練廣東話無意覓男友 鄧智堅繼續扮嘢：會小心啲

謝嘉怡表示首次挑戰廣東話配音，也覺得表現OK，笑稱沒有發脾氣，「前一晚我練習到凌晨3點，發覺睡前練習較易入腦，其實我覺得廣東話已有進步，不停練習和看多些電視，只和媽媽視訊才講英語」。她將卸任港姐，望挑戰拍劇，「我想挑戰自己，現階段不想有男朋友，因拍攝要花時間，男友可以遲啲才搵」。

鄧智堅表示因有配音經驗，評審對他的要求亦相應提高，因而感壓力。對於早前扮姜濤惡搞，被對方粉絲在網上留言鬧爆，他說：「大家的批評我已收到，我之前已簡單解釋，不過作為藝人，每個公開表演都要檢討，確實有些溝通不足，我大概知道對方的回應，多謝他；其實二次創作都是香港的創作精神，我都會繼續做，但會小心啲。」

黃翠如不停練聲導致喉嚨痛

黃翠如自爆每次感壓力就會影響聲音狀態，所以要經常靠消炎藥，她說：「我的聲音一向都被抨擊的，今次可以學習，希望能令自己的聲音由薄變厚，但因節目要挑戰一個任務，要勤力才做得好，所以不停練習下又導致喉嚨痛。」張振朗認為演戲與配音很不同，今次参與節目亦感到緊張，如面對考試一樣，他亦難免練習到聲沙。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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