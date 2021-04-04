接任務嚴厲斥責粉絲阻礙拍攝 姜濤撰文致歉 再爆有人上樓敲家門

200粉絲追到梅窩拍攝現場

據稱《MIRROR GO》今次拉隊到梅窩拍攝近兩星期，前晚近200粉絲追到拍攝場地，拍攝因此叫停，Lokman（楊樂文）跟隊員現身希望勸退粉絲，但場面繼續失控。姜濤出聲，以嚴肅語氣斥責粉絲，有粉絲感失望與受傷害，以unfollow行動表達不滿。姜濤隨後在社交平台撰長文解釋說：「抱歉今天（2日））在『私追』的問題上，和大家說了一些比較重的話，知道令一些粉絲們心裏難過，再次感到非常非常的抱歉。」他稱特意跟全隊一起站出來跟「私追」的粉絲說話，因現場佔大多數是他的粉絲，故團隊要他跟大家解釋。他明白粉絲的辛苦，身為偶像也開心有大家在身邊陪伴，但影響到拍攝工作；前日的拍攝也因此叫停了，影響節目令他感抱歉，也顧慮到粉絲的危險問題。

梁祖堯教路處理「私追」粉絲

姜濤說心聲：「其實一直以來部分的粉絲們，都會在我工作環境中或是我私下的生活中私追，其實真的造成了我身邊工作人員或朋友的困擾，甚至我收到家人通知，說有些粉絲會上樓敲我家的門……當時真的造成我家人極大的困擾和擔憂！」他希望粉絲理解，相信粉絲所做的是因為愛他，姜濤又說：「作為你們的偶像，我有這個責任去教好你們，保護你們！再次的辛苦大家了！我愛大家！」姜糖們表示諒解，斥責影響偶像的生活與工作的「私追」行為。有人到姜濤家撳門鐘，甚至他跑步也有人追蹤，有呼籲要給偶像私人空間；之後更多人留言撐姜濤。

據了解，姜濤鬧粉絲是節目安排，由主持梁祖堯教路處理粉絲「私追」。姜濤被派任務就是面對粉絲溝通，看他的處理方式，目的是希望共融。

目睹好友打籃球猝逝

姜濤前晚在網上直播節目跟粉絲傾偈，透露失去了好友，曾在《全民造星》跟他一起亮相，花名「中鋒」的Kin上月離世，他目睹整件事發生，至今仍想起他當時的樣子，難以接受。姜濤望下一首作品，Kin在天上可以聽到，希望他安息。據知事件發生時，姜濤跟Kin打籃球，Kin突感不適由姜濤陪伴入院，怎料情况轉壞，不幸猝逝。姜濤跟Kin的友情逾10年，當時姜濤是200磅肥仔，沒有朋友，Kin見姜濤獨自在球場，便主動跟他說話。姜濤參加《全民造星》時曾邀Kin與另一名朋友同亮相，Kin爆姜濤好怕醜少說話。姜濤稱出道前WhatsApp只有兩個朋友會找他，Kin是其中一個，是他最信任的好朋友。

ViuTV大曬冷賀5周年

最近無綫風頭火勢對準ViuTV狙擊，認定對手的地位。ViuTV將於4月6日（周二）舉行《ViuTV 5周年：繼續前行》記者招待會，以綜藝節目為重點，有鎮台之寶MIRROR、ERROR、《造星3》的Ben、ANSONBEAN、林二汶及強尼等大曬冷。嘉賓名單還有杜琪峯，未知杜琪峯跟ViuTV是否有新搞作。

娛樂組