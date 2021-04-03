接曾志偉命令 相隔10年重返無綫 袁詠儀：不排除再拍劇

袁詠儀（靚靚）受訪時表示有10年沒亮相無綫，對上一次是為草蜢主持的《華麗明星賽》擔任嘉賓。掛着返內地搵銀？靚靚說：「不關事，主要是沒什麼吸引到我，但這個節目好正，無綫應該要有多些不同題材的節目。（誰打動你回來？）當然是曾志偉落命令，加上王祖藍安排，又有安安姐，實在有很多一定要來的原因，而且我與羅敏莊很久沒見，又想見師妹陳凱琳。節目上會分享媽媽經。」靚靚不排除之後再與無綫合作，她稱有很多想法，已透過「線人」向王祖藍轉達，啱玩的可以找她，「我覺得這時候很需要正能量，以及開心的氣氛，我最想拍吃喝玩樂的節目」。

嫌老公阻頭阻勢 暫停夫妻檔

可會與老公張智霖夫妻檔亮相無綫？靚靚說：「暫時不要，就算在內地，我們也少了，始終我是一個靚女，要有自己事業，不想他阻頭阻勢，他都不想啦。（阻住你發達？）大家咁話啦。（可以掙多啲錢買包包？）又不是，搵食艱難啊！」靚靚不排除再拍劇，但視乎題材是否適合和時間，始終現時體力和狀態未必能負荷，如時間不是太長又好玩，可以一試，因演戲是她最喜歡的工作。

鄧兆尊不介意分享閨房樂

鄧兆尊在節目中玩到全身濕透，他笑言面對一眾女性，如講大逆不道說話會死得好慘，不講又不滿意，既然濕身能令大家開心，又有什麼所謂。他表示跟嘉賓主持相熟，有問必答，若問到與母親祥嫂的相處，他也會答，亦不介意分享跟3名紅顏知己的閨房樂，他自嘲道：「一個阿伯有幾多閨房樂吖。」曾志偉回巢，是否會多些亮相無綫？鄧兆尊稱志偉是他師父，要飲水思源，自己隨時候命，只要對方開聲就做。

張慧儀養子對幕前工作感興趣

張慧儀帶同養子Hanson到場，她說母子之前一起為節目拍攝外景，還笑囝囝面對鏡頭動作生硬、不自然，不過都好，讓囝囝了解母親的工作。Hanson表示對幕前工作感興趣。張慧儀亦稱不介意，最緊要囝囝喜歡和能力上勝任，知道他除砌拼圖叻外也喜歡唱歌，疫情後或考慮為他報讀唱歌興趣班。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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