5大導現身電影節撐《七人樂隊》 杜琪峯憶故友林嶺東：拍出許鞍華風格

《七人樂隊》由7名導演各自執導一個單元故事，包括洪金寶《練功》、許鞍華《校長》、譚家明《別夜》、袁和平《回歸》、杜琪峯《遍地黃金》、林嶺東《迷路》及徐克《深度對話》。

許鞍華：阿杜給予很大自由度

其中許鞍華的《校長》由吳鎮宇、馬賽主演，她說：「該片於2014年拍攝，當時阿杜（杜琪峯）找我時，因未有戲開便一口答應。電影橫跨多個年代，由1950年代開始，大家抽籤負責哪個年代，抽了可以交換，我抽中1960年代，這是我年輕熟悉的年代，沒跟其他人交換。監製阿杜給予很大自由度，我有畀劇本對方睇，佢話得啦！其實都唔知有無睇。」

城城：《風再起時》不涉題材敏感

連續3年擔任香港電影節大使的郭富城（城城）自認是電影迷，一定會入戲院支持。他與梁朝偉主演電影《風再起時》原定在電影節放映，但臨時被抽起，他說：「據我所知因電影有技術上調整。（傳因題材敏感？）完全不關事，《風》片是商業電影。」《風》片拍完已3年，遲遲未上映，他不知原因，認為導演可能想做得更完美才上映，他很期待。

「教女兒做功課盡父親責任」

廖啟智（智叔）日前因胃癌離世，郭富城說：「好突然、好難過，跟智叔合作過多部電影，好欣賞他對每個角色的投入，深入揣摩，值得我們尊敬。他離世好可惜，會永遠懷念智叔。」談到日前被影到一家四口到沙灘？城城說：「小朋友需要空間，是成長過程，疫情下很多工作延期，多了時間陪伴小朋友成長，是作為爸爸和家長的責任，小朋友和我都很開心。（這段時間要教女兒做功課？）她們的功課暫不複雜，升讀小一後壓力會較大。」

龔慈恩爆女兒吃道具魚

龔慈恩與女兒林愷鈴分別為《七人樂隊》演出不同單元，龔慈恩首次與林嶺東合作拍單元《迷路》，從對方身上學到很多，「一直覺得林大導拍男人戲居多，又以為他好惡，其實他為人好好，又肯教導我們，跟他傾劇本時，他講得好仔細。故事講三代關係，有非常濃厚的香港情懷」。林愷鈴演出袁和平執導單元《回歸》：「故事講香港回歸，跟飾演我爺爺的元華原本有隔膜，在關係愈來愈好時我便移民，大家依依不捨。1997年我未出世，但電影描寫香港人善變、聰明和堅強，都感受好深。」龔慈恩爆女兒被劇組取笑將道具魚吃掉。林愷鈴解釋：「該片是我第二部電影，什麼也不懂，覺得浪費便食晒。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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