Netflix斥資35億買兩集播映權 《神探白朗2》今夏開鏡

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》講述著名犯罪小說家福比利剛度過85歲生日，卻離奇陳屍大宅，偵探白朗獲邀調查此案；當宣讀遺囑後，福比利的家人開始露出真面目，各懷鬼胎、明爭暗鬥。白朗在重重的疑團和謊話中抽絲剝繭，找出謀殺案背後的真相。該片由《星球大戰：最後絕地武士》賴恩莊遜（Rian Johnson）編導，除了丹尼爾卡特扮演神探白朗外，還有《仙樂飄飄處處聞》男主角基斯杜化龐馬（Christopher Plummer）飾演福比利，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、《真實謊言》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《電流戰爭》米高山倫（Michael Shannon）、《邁阿密風雲》當莊遜（Don Johnson）、《鬼眼》東妮歌莉蒂（Toni Collette）及「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）等亦有份主演，陣容鼎盛。該片成本僅4000萬美元，但全球大收3.1億美元，更獲奧斯卡最佳原創劇本提名，可說叫好叫座。

「占士邦」丹尼爾卡特再次參演

未知是否見《神探白朗》可發展成像Agatha Christie推理小說的系列電影，所以Netflix投資4.5億美元讓編導賴恩莊遜一口氣連拍兩集，並取得獨家播放權。事實上Netflix出手向來不低，以《太陽的後裔》宋仲基主演的韓片《勝利號》為例，據韓媒報道，Netflix以310億韓圜（約2.2億港元）取得版權，但跟《神探白朗》相比，仍有段距離。美媒《Variety》指出，丹尼爾卡特已明言《007：生死有時》將會是他最後一次演出的「占士邦」電影，《神探白朗》大有機會為他開拓另一條長拍長有的戲路；至於4.5億美元的金額，已包括了丹尼爾2000萬美元的片酬，以及新片的全球宣傳費用。不過續集屆時會否在戲院同步上映，則暫未有定案。

據悉《神探白朗》將於今年夏天在希臘開鏡，除了丹尼爾卡特外，暫未知其他演員陣容。有分析指出，Netflix斥巨資拍兩齣《神》片，相信是面對強敵環伺的壓力；以Disney+為例，有大批系列電影及劇集版權在手，例如《星球大戰》、Marvel電影宇宙、彼思動畫等；華納旗下的HBO Max亦有DC漫畫改編的《神奇女俠》、《水行俠》等一系列電影，相對公司較新的Netflix，自然想盡快建立豐富的內容庫，增強競爭力，以免落後於形勢。