熄機5周年 亞視宣布斥資千萬拍新節目

預告推出網購服務

陳偉傑透露10個新節目斥資約8位數字，亞視App亦投資過千萬元，並預告即將推出網購服務，他不擔心巿場已飽和，認為是大趨勢。至於新一屆亞姐，他表示已開始計劃，目標分多個賽區進行。受疫情影響，上屆亞姐總決賽仍未舉行，他說其中一個方案是與今屆總決賽一併進行，但仍未確定，他說：「華姐都未搞啦！」他表示最希望請到鍾培生和林作擔任《擂台》嘉賓，正洽談中。為何不親自上陣？他笑說：「我邊夠打！而且這是辯論節目，已聯絡鍾培生和林作。（在他們拳賽前播出？）視乎他們檔期，我們隨時都可以。」

范莎莎想與林文龍拍劇

自認為食的范莎莎，對美食節目《舌密之刃》最感興趣，希望可周圍「搵食」，也想跟何雙妍上《擂台》舌劍唇槍，挑戰口才。

談到《KF1 百萬拳王》增設全女班拳賽，她笑言不擔心靚樣受損，要她上擂台也不介意。她又賣口乖說最想跟子公司的副總裁林文龍合作拍劇，讚對方很有魅力！何雙妍表示最想跟古天樂合作，還自爆發夢對方派卡片給她。

記者：陳釗