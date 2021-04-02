張國榮逝世18年 「哥迷」素服默哀 許冠傑獻Sing念故友：願哥哥感應

記者：鍾一虹、林蘊兒

唐鶴德曬哥哥舊照：想你了

張國榮（哥哥）的摯愛唐鶴德（唐唐）昨日在社交平台分享一張哥哥的遊船河照片，赤膊面對鏡頭露笑容，唐唐簡單留言：「想你了！」短短3個字但情更深。近年唐唐會在特別的日子在網上分享跟哥哥的合照。昨晚舉行的《想你 張國榮》音樂會，也是獲唐唐與哥哥生前的經理人陳淑芬答應才舉行，在疫情下送給哥迷。是次網上音樂會於YouTube Superchat 所得的「課金」將不扣除開支，全數捐贈「惜食堂」製作飯餐，幫助有需要的人士。音樂會前晚錄影，唐唐也親自到場打氣。

昨晚音樂會網上播映，健康．旦YouTube頻道高峰時期有7.4萬多人同時收看，未計算其他平台的點擊數目。演唱會現場有數十人樂隊奏出音樂，以哥哥唱的《明星》揭開序幕，主持鄭丹瑞表示，今次活動以哥哥的名義做，希望籌款能幫助弱勢社群、長者及疫情下的失業人士，鄭丹瑞相信哥哥知道一定會笑着答：「好呀！」因他就是大家心目中永遠的哥哥。

張智霖掀網民政治罵戰

打頭陣歌手是莫文蔚，分別唱出《春夏秋冬》、《怪你過份美麗》。李克勤演唱《想你》、《為你鍾情》，無伴奏人聲樂團（A Cappella）Metro Vocal Group 獻唱《追》、張智霖演唱《風繼續吹》與《風再起時》。後者演出時有網民留言不滿他的政治立場，亦有網民反駁，變網上罵戰，也有網民指音樂會應該只是懷念哥哥，不應提政治。

音樂會播放哥哥生前的演出，包括昔日的MV、電影及演唱會讓觀眾重溫昔日風采，其中哥哥跟鍾楚紅、張曼玉到巴黎拍攝的音樂特輯《日落巴黎》片段，令人回味。演出歌手沒多說話，直至壓軸演出的許冠傑，他分別唱了《沉默是金》與《有誰共鳴》，他唱《有誰共鳴》最後一句特意將歌詞改為「夜闌靜 願哥哥可感應」，許冠傑說：「作為張國榮的好朋友，接下來這首歌，我希望代表他送給多年來都喜歡他的全球『哥迷』，希望大家珍惜香港這塊福地，更加要珍惜張國榮這位聲色藝俱全的歌手， 送給大家《珍惜》。」

中環文華酒店變花海

昨日也有不少哥迷到哥哥當年離世的中環文華酒店外懷念偶像，圍繞酒店外擺滿了花籃與花束，下午過後，陸續有「哥迷」拖男帶女到場獻花，鮮花鋪滿一條街；花海中發現一封哥哥於1990年簽發的感謝信，答謝韓國粉絲的愛與關懷。另有荔芋酥配鮮花放地上，也有「月亮代表我的心」設計花牌以滿天星加氣球砌成，亦有花束附悼詞和靚相懷緬偶像。不少內地網紅也到場做直播，唱哥哥的金曲悼念。傍晚6時43分，亦是哥哥當年墮樓的一刻，不少穿黑素服的哥迷站在酒店外一旁，凝視着哥哥出事位置默哀，黯然神傷。

陳淑芬寶福山拜祭哥哥

哥哥生前的經理人陳淑芬與兒子家豪，還有前助手Kenneth與好友連炎輝昨晨到寶福山拜祭哥哥，陳淑芬帶同哥哥最愛的糕點美食外，還有他最喜歡的玫瑰襯蝴蝶蘭，將「哥迷」的愛與祝福帶給遠方的他。受疫情影響，陳淑芬暫停跟「哥迷」在寶福山的約會，各地的「哥迷」包括重慶、北京、江西、廣州、上海、南寧、台灣、日本、韓國及越南等地，都越洋送上鮮花和紙鶴表達心意。

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